В Кремле объяснили, почему третий раунд переговоров Москвы и Киева все еще не состоялся

Россия неоднократно сообщала о своем желании провести третий раунд переговоров по завершению конфликта с украинской стороной. При этом Киев сам не спешит возвращаться к обсуждениям, заставляя Москву ждать предложений по срокам. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Очевидно, что Киев не спешит. Мы ожидаем предложений по срокам. Российская сторона готова к продолжению и проведению третьего раунда», — сказал Песков журналистам во время конференц-колла.
Ранее Дмитрий Песков отмечал, что Россия рассчитывает на скорое согласование даты третьего раунда переговоров с Украиной и подчеркивал, что Москва предпочитает решать вопросы политико-дипломатическими методами. По его словам, точная дата обсуждений пока не определена и должна быть согласована обеими сторонами. Российская сторона неоднократно заявляла о незаинтересованности в затягивании переговорного процесса.
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