В Кремле объяснили, почему третий раунд переговоров Москвы и Киева все еще не состоялся

Песков: Киев не спешит с проведением переговоров с Москвой
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Киев затягивает сроки по третьему раунду переговоров с РФ, считает Песков
Киев затягивает сроки по третьему раунду переговоров с РФ, считает Песков Фото:

Россия неоднократно сообщала о своем желании провести третий раунд переговоров по завершению конфликта с украинской стороной. При этом Киев сам не спешит возвращаться к обсуждениям, заставляя Москву ждать предложений по срокам. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Очевидно, что Киев не спешит. Мы ожидаем предложений по срокам. Российская сторона готова к продолжению и проведению третьего раунда», — сказал Песков журналистам во время конференц-колла. 

Ранее Дмитрий Песков отмечал, что Россия рассчитывает на скорое согласование даты третьего раунда переговоров с Украиной и подчеркивал, что Москва предпочитает решать вопросы политико-дипломатическими методами. По его словам, точная дата обсуждений пока не определена и должна быть согласована обеими сторонами. Российская сторона неоднократно заявляла о незаинтересованности в затягивании переговорного процесса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия неоднократно сообщала о своем желании провести третий раунд переговоров по завершению конфликта с украинской стороной. При этом Киев сам не спешит возвращаться к обсуждениям, заставляя Москву ждать предложений по срокам. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  «Очевидно, что Киев не спешит. Мы ожидаем предложений по срокам. Российская сторона готова к продолжению и проведению третьего раунда», — сказал Песков журналистам во время конференц-колла.  Ранее Дмитрий Песков отмечал, что Россия рассчитывает на скорое согласование даты третьего раунда переговоров с Украиной и подчеркивал, что Москва предпочитает решать вопросы политико-дипломатическими методами. По его словам, точная дата обсуждений пока не определена и должна быть согласована обеими сторонами. Российская сторона неоднократно заявляла о незаинтересованности в затягивании переговорного процесса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...