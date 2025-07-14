«Как в фильме ужасов»: что произошло в первой серии нового шоу «Погоня»

На телеканале ТНТ 13 июля вышел первый выпуск спортивно-развлекательного шоу «Погоня» — в котором звезды убегают, прячутся от «людей в черном» и борются за денежный приз. Как прошла премьера и кто забрал первое вознаграждение — в обзоре URA.RU.
Правила и суть шоу
Проект снимается в локациях Москвы, выбор пал на ВДНХ. В каждом выпуске будут появляться новые участники: 15 «беглецов», которые должны оставаться непойманными «ловцами» — людьми в костюмах и темных очках, которых сравнивают с агентами Смитами из «Матрицы». Задача последних — сорвать ленту с «беглеца», это будет означать выбывание из проекта.
Чем дольше участник остается в игре, тем больше будет итоговый выигрыш, который заранее не определен, как и число победителей. При этом просто отсидеться в укрытии не получится: оставаться на месте более трех минут запрещено. В помощь участникам даются специальные телефоны для связи друг с другом и карта местности.
В первом выпуске приняли участие
- балерина Анастасия Волочкова, комик Михаил Стогниенко,
- комик и актер Солбон Бальжинимаев, регбистка Русиета Едиджи,
- блогер и певица Дина Мирная, модель и телеведущая Камиля Харисова,
- бальница Вера Бондарева, блогер Алексей Столяров,
- Миссис Россия 2024 Людмила Рожнева, телеведущий Максим Васильчук,
- актер Влад Прохоров, инженер и ультрамарафонец Алексей Крицков,
- актер и комик Магомед Муртазаалиев, экстрасенс Лина Джебисашвили и блогер Николай Сердюков.
«Страшно»: как ловили «беглецов»
Чтобы повысить сложность для участников и интерес для зрителей, ведущие — Олег Гаас и Вячеслав Чепурченко — периодически дают дополнительные задания. Например, участникам нужно было собрать тотемы — символы павильонов ВДНХ.
Здесь и произошло первое выбывание: «ловец» догнал Анастасию Волочкову.
«Страшно, потому что какая-то неизвестность, неожиданность… Конечно, испугалась, вид у него был демонический, но все равно прикольно, адреналин такой», — поделилась эмоциями бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова.
Схожие ощущения испытала блогер и певица Дина Мирная: «Это как в фильме ужасов… Зажали с трех сторон», — почти в слезах говорила Мирная, после чего с нее сорвали ленту.
Многие участники вжились в свою роль и воспринимали происходящее очень эмоционально. А некоторые отнеслись к шоу, как к игре, чувствовали себя расслабленно, постоянно шутили, проигрыш принимали с улыбкой и восхищались концепцией шоу, выражая желание вновь принять в нем участие.
«Желание поучаствовать в этом еще раз присутствует. Если понадобится еще 15 минут моего эфирного времени, звоните», — смеется комик Михаил Стогниенко после вылета.
Выжившие: кому удалось победить «ловцов»
До конца забега удалось продержаться всего двум участникам — экстрасенсу Лине Джебисашвили и блогеру Николаю Сердюкову. Буквально пары минут до победы не хватило актеру и комику Магомеду Муртазаалиеву. Финальный размер приза составил 500 тыс. рублей. Эту сумму победители разделили пополам.
Участники сошлись на том, что игра сложная, «ловцы» подготовлены даже слишком хорошо, а атмосфера пустой ночной Москвы и, собственно, погони создает неповторимые эмоции. Многие участники отметили, что эта игра — очень важный и незабываемый опыт. Второй выпуск выйдет 20 июля на ТНТ.
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