«Как в фильме ужасов»: что произошло в первой серии нового шоу «Погоня»

Экстрасенс и блогер выиграли 500 тысяч рублей в новом шоу «Погоня»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Анастасия Волочкова — участница проекта «Погоня»
Анастасия Волочкова — участница проекта «Погоня» Фото:

На телеканале ТНТ 13 июля вышел первый выпуск спортивно-развлекательного шоу «Погоня» — в котором звезды убегают, прячутся от «людей в черном» и борются за денежный приз. Как прошла премьера и кто забрал первое вознаграждение — в обзоре URA.RU.

Правила и суть шоу

Для съемок проекта выбрали ВДНХ
Для съемок проекта выбрали ВДНХ
Фото:

Проект снимается в локациях Москвы, выбор пал на ВДНХ. В каждом выпуске будут появляться новые участники: 15 «беглецов», которые должны оставаться непойманными «ловцами» — людьми в костюмах и темных очках, которых сравнивают с агентами Смитами из «Матрицы». Задача последних — сорвать ленту с «беглеца», это будет означать выбывание из проекта.

Чем дольше участник остается в игре, тем больше будет итоговый выигрыш, который заранее не определен, как и число победителей. При этом просто отсидеться в укрытии не получится: оставаться на месте более трех минут запрещено. В помощь участникам даются специальные телефоны для связи друг с другом и карта местности.

В первом выпуске приняли участие

  • балерина Анастасия Волочкова, комик Михаил Стогниенко,
  • комик и актер Солбон Бальжинимаев, регбистка Русиета Едиджи,
  • блогер и певица Дина Мирная, модель и телеведущая Камиля Харисова,
  • бальница Вера Бондарева, блогер Алексей Столяров,
  • Миссис Россия 2024 Людмила Рожнева, телеведущий Максим Васильчук,
  • актер Влад Прохоров, инженер и ультрамарафонец Алексей Крицков,
  • актер и комик Магомед Муртазаалиев, экстрасенс Лина Джебисашвили и блогер Николай Сердюков.

«Страшно»: как ловили «беглецов»

Ведущий шоу Олег Гаас
Ведущий шоу Олег Гаас
Фото:

Чтобы повысить сложность для участников и интерес для зрителей, ведущие — Олег Гаас и Вячеслав Чепурченко — периодически дают дополнительные задания. Например, участникам нужно было собрать тотемы — символы павильонов ВДНХ.

Здесь и произошло первое выбывание: «ловец» догнал Анастасию Волочкову.

«Страшно, потому что какая-то неизвестность, неожиданность… Конечно, испугалась, вид у него был демонический, но все равно прикольно, адреналин такой», — поделилась эмоциями бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова.

Схожие ощущения испытала блогер и певица Дина Мирная: «Это как в фильме ужасов… Зажали с трех сторон», — почти в слезах говорила Мирная, после чего с нее сорвали ленту.

Многие участники вжились в свою роль и воспринимали происходящее очень эмоционально. А некоторые отнеслись к шоу, как к игре, чувствовали себя расслабленно, постоянно шутили, проигрыш принимали с улыбкой и восхищались концепцией шоу, выражая желание вновь принять в нем участие.

«Желание поучаствовать в этом еще раз присутствует. Если понадобится еще 15 минут моего эфирного времени, звоните», — смеется комик Михаил Стогниенко после вылета.

Выжившие: кому удалось победить «ловцов»

Экстрасенс Лина Джебисашвили
Экстрасенс Лина Джебисашвили
Фото:

До конца забега удалось продержаться всего двум участникам — экстрасенсу Лине Джебисашвили и блогеру Николаю Сердюкову. Буквально пары минут до победы не хватило актеру и комику Магомеду Муртазаалиеву. Финальный размер приза составил 500 тыс. рублей. Эту сумму победители разделили пополам.

Участники сошлись на том, что игра сложная, «ловцы» подготовлены даже слишком хорошо, а атмосфера пустой ночной Москвы и, собственно, погони создает неповторимые эмоции. Многие участники отметили, что эта игра — очень важный и незабываемый опыт. Второй выпуск выйдет 20 июля на ТНТ.

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На телеканале ТНТ 13 июля вышел первый выпуск спортивно-развлекательного шоу «Погоня» — в котором звезды убегают, прячутся от «людей в черном» и борются за денежный приз. Как прошла премьера и кто забрал первое вознаграждение — в обзоре URA.RU. Правила и суть шоу Проект снимается в локациях Москвы, выбор пал на ВДНХ. В каждом выпуске будут появляться новые участники: 15 «беглецов», которые должны оставаться непойманными «ловцами» — людьми в костюмах и темных очках, которых сравнивают с агентами Смитами из «Матрицы». Задача последних — сорвать ленту с «беглеца», это будет означать выбывание из проекта. Чем дольше участник остается в игре, тем больше будет итоговый выигрыш, который заранее не определен, как и число победителей. При этом просто отсидеться в укрытии не получится: оставаться на месте более трех минут запрещено. В помощь участникам даются специальные телефоны для связи друг с другом и карта местности. В первом выпуске приняли участие «Страшно»: как ловили «беглецов» Чтобы повысить сложность для участников и интерес для зрителей, ведущие — Олег Гаас и Вячеслав Чепурченко — периодически дают дополнительные задания. Например, участникам нужно было собрать тотемы — символы павильонов ВДНХ. Здесь и произошло первое выбывание: «ловец» догнал Анастасию Волочкову. Схожие ощущения испытала блогер и певица Дина Мирная: «Это как в фильме ужасов… Зажали с трех сторон», — почти в слезах говорила Мирная, после чего с нее сорвали ленту. Многие участники вжились в свою роль и воспринимали происходящее очень эмоционально. А некоторые отнеслись к шоу, как к игре, чувствовали себя расслабленно, постоянно шутили, проигрыш принимали с улыбкой и восхищались концепцией шоу, выражая желание вновь принять в нем участие. «Желание поучаствовать в этом еще раз присутствует. Если понадобится еще 15 минут моего эфирного времени, звоните», — смеется комик Михаил Стогниенко после вылета. Выжившие: кому удалось победить «ловцов» До конца забега удалось продержаться всего двум участникам — экстрасенсу Лине Джебисашвили и блогеру Николаю Сердюкову. Буквально пары минут до победы не хватило актеру и комику Магомеду Муртазаалиеву. Финальный размер приза составил 500 тыс. рублей. Эту сумму победители разделили пополам. Участники сошлись на том, что игра сложная, «ловцы» подготовлены даже слишком хорошо, а атмосфера пустой ночной Москвы и, собственно, погони создает неповторимые эмоции. Многие участники отметили, что эта игра — очень важный и незабываемый опыт. Второй выпуск выйдет 20 июля на ТНТ.
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