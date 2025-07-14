В МЧС рассказали о ходе поисков пропавшего вертолета на Дальнем Востоке

У МЧС готова к отправлению авиация в район, в котором пропал вертолет Ми-8 на Дальнем Востоке. Правда отмечается, что пока отправлять его не планируют. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
«Занимается всем Росавиация, есть борт на готове, но пока его отправлять не планируют. Информации о примерном местонахождении так и нет», — говорится в сообщении.
Вертолет Ми-8, принадлежавший компании «Взлет», исчез во время перелета из поселка Охотск Хабаровского края в Магадан, на его борту находились три члена экипажа и двое технических специалистов. Для поиска пропавшего воздушного судна уже были задействованы самолет Ан-26 и еще один вертолет Ми-8.
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