В МЧС рассказали о ходе поисков пропавшего вертолета на Дальнем Востоке

МЧС: есть борт на готове для поиска пропавшего вертолета Ми-8
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МЧС готовит к отправке свое воздушное судно, сообщает ТАСС
МЧС готовит к отправке свое воздушное судно, сообщает ТАСС Фото:

У МЧС готова к отправлению авиация в район, в котором пропал вертолет Ми-8 на Дальнем Востоке. Правда отмечается, что пока отправлять его не планируют. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

«Занимается всем Росавиация, есть борт на готове, но пока его отправлять не планируют. Информации о примерном местонахождении так и нет», — говорится в сообщении.

Вертолет Ми-8, принадлежавший компании «Взлет», исчез во время перелета из поселка Охотск Хабаровского края в Магадан, на его борту находились три члена экипажа и двое технических специалистов. Для поиска пропавшего воздушного судна уже были задействованы самолет Ан-26 и еще один вертолет Ми-8.

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У МЧС готова к отправлению авиация в район, в котором пропал вертолет Ми-8 на Дальнем Востоке. Правда отмечается, что пока отправлять его не планируют. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. «Занимается всем Росавиация, есть борт на готове, но пока его отправлять не планируют. Информации о примерном местонахождении так и нет», — говорится в сообщении. Вертолет Ми-8, принадлежавший компании «Взлет», исчез во время перелета из поселка Охотск Хабаровского края в Магадан, на его борту находились три члена экипажа и двое технических специалистов. Для поиска пропавшего воздушного судна уже были задействованы самолет Ан-26 и еще один вертолет Ми-8.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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