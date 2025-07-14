США массово высылают детей младше 11 лет

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Иммиграционные суды США в апреле приняли рекордное число решений о депортации детей
Иммиграционные суды США в апреле приняли рекордное число решений о депортации детей Фото:

Иммиграционные суды США в апреле 2025 года приняли рекордное количество решений о депортации в отношении детей младше 11 лет. По данным исследовательского проекта TRAC при Сиракузском университете, за месяц выдворению подлежали 8 317 несовершеннолетних — это максимальное значение за более чем 35 лет ведения подобной статистики.

«В апреле больше детей в возрасте 11 лет и младше получили распоряжение иммиграционного суда о депортации, чем в любой другой месяц за 35 лет сбора данных», — пишет Independent. Газета ссылается на отчет TRAC.

Эксперты отмечают, что с момента инаугурации президента Штатов Дональда Трампа в январе 2025 года суды вынесли решения о депортации свыше 53 тысяч несовершеннолетних мигрантов. Из них около 15 тысяч — дети младше четырех лет, еще порядка 20 тысяч — в возрасте от четырех до 11 лет.

Большинство детей, которым грозит выдворение, не имеют юридической поддержки и вынуждены самостоятельно проходить судебные слушания. Согласно оценкам специалистов, многие несовершеннолетние не понимают сути происходящего и не могут защитить свои права без помощи взрослых или адвокатов. Рост числа подобных случаев эксперты напрямую связывают с политикой ускоренного рассмотрения дел и сокращением программ бесплатной правовой помощи для мигрантов.

Ранее зарубежные издания сообщали, что Министерство внутренней безопасности США рассматривает возможность запуска телевизионного проекта, в рамках которого мигранты будут проходить различные испытания на пути к получению гражданства Штатов. Задания для участников планируется основывать на американских традициях и культурных особенностях. Инициатором идеи выступил продюсер Роб Уорсофф, который охарактеризовал проект как «позитивным любовным посланием Америке».

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Иммиграционные суды США в апреле 2025 года приняли рекордное количество решений о депортации в отношении детей младше 11 лет. По данным исследовательского проекта TRAC при Сиракузском университете, за месяц выдворению подлежали 8 317 несовершеннолетних — это максимальное значение за более чем 35 лет ведения подобной статистики. «В апреле больше детей в возрасте 11 лет и младше получили распоряжение иммиграционного суда о депортации, чем в любой другой месяц за 35 лет сбора данных», — пишет Independent. Газета ссылается на отчет TRAC. Эксперты отмечают, что с момента инаугурации президента Штатов Дональда Трампа в январе 2025 года суды вынесли решения о депортации свыше 53 тысяч несовершеннолетних мигрантов. Из них около 15 тысяч — дети младше четырех лет, еще порядка 20 тысяч — в возрасте от четырех до 11 лет. Большинство детей, которым грозит выдворение, не имеют юридической поддержки и вынуждены самостоятельно проходить судебные слушания. Согласно оценкам специалистов, многие несовершеннолетние не понимают сути происходящего и не могут защитить свои права без помощи взрослых или адвокатов. Рост числа подобных случаев эксперты напрямую связывают с политикой ускоренного рассмотрения дел и сокращением программ бесплатной правовой помощи для мигрантов. Ранее зарубежные издания сообщали, что Министерство внутренней безопасности США рассматривает возможность запуска телевизионного проекта, в рамках которого мигранты будут проходить различные испытания на пути к получению гражданства Штатов. Задания для участников планируется основывать на американских традициях и культурных особенностях. Инициатором идеи выступил продюсер Роб Уорсофф, который охарактеризовал проект как «позитивным любовным посланием Америке».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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