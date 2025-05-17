Власти США придумывают шоу, где мигранты будут сражаться за гражданство

Создание телешоу, в котором мигранты будут проходить испытания для получения американского гражданства, рассматривает министерство внутренней безопасности США. Об этом сообщают иностранные издания.
«Испытания для участников будут базироваться на различных американских традициях и обычаях. Ведомство открыто к любым „нестандартным предложениям“ в рамках этого проекта и особо заинтересовано в форматах, способных рассказать о том, „что значит быть американцем“ и какие привилегии дает гражданство США», — приводят слова пресс-секретаря министерства Триши Маклафлин The New York Times и The Wall Street Journal.
Идея шоу была презентована продюсером Робом Уорсоффом, который назвал проект «позитивным любовным посланием Америке». По его словам, в рамках программы участникам не будет угрожать опасность.
По сведениям Daily Mail, глава министерства Кристи Ноэм поддерживает инициативу создания такого телешоу для мигрантов. Предположительно, программа получит название «Американец», а иностранцам предстоит участие в соревнованиях, характерных для различных регионов страны — например, в состязаниях лесорубов, традиционных для штата Висконсин.
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