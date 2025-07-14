112: поиски вертолета с людьми на борту могут быть экстренно приостановлены

Поиски пропавшего вертолета могут быть экстренно приостановлены. Все связано с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщает telegram-канал «112».
«В зоне спасательной операции начался сильный ливень, погодные условия и низкая облачность не позволяют продолжать облёт территории», — сказано в сообщении. Также отмечается, что вертолеты из Магадана и Охотска уже возвращаются на базы, а борт МЧС ждет команды о взлете. Сообщается, что поиски могут быть приостановлены до утра.
Вертолет Ми-8 перестал выходить на связь 13 июля при перелете из Охотска в Магадан, на борту находились пять человек. Сигнал бедствия не поступал, а точное место исчезновения воздушного судна до сих пор неизвестно. Поисковые работы осложняются ухудшившимися погодными условиями, из-за чего авиация вынуждена возвращаться на базы.
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