В ХМАО ожидается неделя дождей

В середине июля в ХМАО придут затяжные дожди и грозы. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, с 15 по 17 июля практически ежедневно прогнозируются дожди, а в отдельных районах — грозы.
«15 июля кратковременный дождь, местами гроза, ветер западный 6–11 м/с. Температура ночью +5…+15°C, днем +13…+24°C. 16–17 июля дожди сохранятся, ветер усилится до 14 м/с. Температура днем +14…+21°C», — следует из сообщения синоптиков.
По данным сервиса Gismeteo непогода продлится до конца недели (15–20 июля):
- В Ханты-Мансийске средняя дневная температура составит 14-18 °C. Всю неделю ожидаются дожди, во вторник гроза. Скорость ветра достигнет 10 м/с.
- В Сургуте во вторник начнутся дожди, которые также продлятся до воскресенья. Температура днем колеблется от 16 до 20 °C. Возможны порывистые ветры до 10 м/с.
- Непрекращающиеся дожди охватят Нижневартовск также с 15 по 20 июля. В среду ожидается гроза. Среднесуточная температура днем составит 17-20 °C. Ветер усилится до 10 м/с.
- В Нефтеюганске дожди пройдут ежедневно с понедельника по воскресенье. Гроза ожидается в среду. Температура воздуха днем будет держаться на отметке 16-19 °C. Ветреная погода сохранится с порывами до 10 м/с.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске бушевал штормовой ветер, лил сильный дождь и гремела гроза. Обильное количество осадков и ветер привнесли разрушения в городскую инфраструктуру. Так, например, ливневые канализации не справляются с объемом воды, поэтому улицы оказались буквально затоплены.
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