В суде рассказали, за что именно было заведено дело на писателя-иноагента Акунина*

Дело на Акунина* завели после его разговора с пранкерами Вованом и Лексусом
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Дело на Акунина* возбудили после его разговора с Вованом и Лексусом
Дело на Акунина* возбудили после его разговора с Вованом и Лексусом Фото:

Телефонная беседа писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан иноагентом и включен в список террористов и экстремистов) с пранкерами Владимиром Кузнецовым (известным как Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) стала одним из оснований для возбуждения уголовного дела. Об этом сообщили в прокуратуре в начале заседания.

«В ходе устного общения посредством видеосвязи с двумя определенными лицами [Акунин] совершил активные действия, направленные на склонение последних к участию в действиях, имеющих целью насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации», — заявила государственный обвинитель. Ее слова передает ТАСС.

На заседании суда один из свидетелей подтвердил, что Вован и Лексус сыграли ключевую роль в инициировании уголовного дела против Акунина. Пранкеры, представившиеся от имени президента Украины Владимира Зеленского, получили от писателя заявление о готовности оказывать финансовую поддержку ВСУ, причем речь шла именно об украинской стороне, а не о России, отметила свидетельница.

Акунину предъявлены обвинения в публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности, а также в уклонении от исполнения обязанностей, установленных для иноагентов. Вину писатель не признает.

Кроме того, адвокат Бориса Акунина, Олег Дубинин, опроверг обвинения в причастности его клиента к террористическим преступлениям. По словам юриста, причастность писателя к преступлению не установлена. Заседание суда проходит без участия самого обвиняемого, поскольку он находится за пределами России.

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Телефонная беседа писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан иноагентом и включен в список террористов и экстремистов) с пранкерами Владимиром Кузнецовым (известным как Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) стала одним из оснований для возбуждения уголовного дела. Об этом сообщили в прокуратуре в начале заседания. «В ходе устного общения посредством видеосвязи с двумя определенными лицами [Акунин] совершил активные действия, направленные на склонение последних к участию в действиях, имеющих целью насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации», — заявила государственный обвинитель. Ее слова передает ТАСС. На заседании суда один из свидетелей подтвердил, что Вован и Лексус сыграли ключевую роль в инициировании уголовного дела против Акунина. Пранкеры, представившиеся от имени президента Украины Владимира Зеленского, получили от писателя заявление о готовности оказывать финансовую поддержку ВСУ, причем речь шла именно об украинской стороне, а не о России, отметила свидетельница. Акунину предъявлены обвинения в публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности, а также в уклонении от исполнения обязанностей, установленных для иноагентов. Вину писатель не признает. Кроме того, адвокат Бориса Акунина, Олег Дубинин, опроверг обвинения в причастности его клиента к террористическим преступлениям. По словам юриста, причастность писателя к преступлению не установлена. Заседание суда проходит без участия самого обвиняемого, поскольку он находится за пределами России.
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