«Я уйду сейчас»: Соседов раскритиковал работу Бузовой на «Славянском базаре»

Ольга Бузова стала одним из хедлайнеров фестиваля «Славянский базар в Витебске», который уже в 34-й раз проходит в соседней Белоруссии. Поющая телеведущая была нарасхват: она вела конкурсные дни, а в перерывах между этим выступала. Спела Ольга и на церемонии закрытия фестиваля, чем возмутила Сергея Соседова. Все выступление Бузовой он провел с невозмутимым выражением лица и почти не смотрел на сцену. А после заявил корреспонденту URA.RU, что ему совсем не интересно.
«Я головой ударился сильно: мне неинтересно это все, — кивнул он в сторону стоящей на сцене Бузовой. — Я практически даже не слышу, что происходит. Неинтересно совсем: я уйду сейчас. Концерт молодых артистов — участников конкурса молодых исполнителей, был интересней гораздо. А это муть какая-то просто».
«Успокойтесь люди, пусть вас не штормит», — пела Оля. В этот вечер работала Бузова так зажигательно, что в конце зрители ей устроили оглушительные овации и долго не хотели отпускать со сцены. Бузова, кажется, даже немного растерялась такому теплому приему и стала благодарить публику за поддержку.
Не остался Соседов в восторге и от Бузовой и в качестве ведущей. По словам Сергея, она его не вдохновила. «Мне кажется, это может понравиться только извращенцам, — заявил Соседов. — Это не ведение, это так…. Бытовой разговор с публикой».
При этом Соседов понимает, почему большинство зрителей каждый день устраивали Бузовой продолжительные овации и тепло принимали. По словам Сергея, здесь по-другому быть и не могло.
«В Витебске очень благожелательный зритель, — уверил Сергей. — Витебская публика — самая благодарная публика в мире. Об этом знают все исполнители. Здесь артистам во все времена было приятно находиться. Потому что они тут они купаются в любви зрителей».
К слову, свое обещание Сергей сдержал: почти сразу после выступления Бузовой он ушел из зала. Напомним, что к Ольге Соседов настроен скептически уже давно. Не раз между ними случались скандалы: в частности, это регулярно происходило на съемках музыкального телевизионного конкурса «Фактор.BY».
Между тем, вдохновленная приемом в Витебске Ольга пообещала приезжать в Беларусь регулярно. По словам Ольги, эта страна ей очень нравится.
«В конце августа я буду здесь две недели, — призналась Ольга. — Потом каждую пятницу в декабре и январе. В октябре у меня запланировано здесь два спектакля. Так что в Белоруссии я буду регулярно».
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