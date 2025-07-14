Обвинение запросило 18 лет колонии писателю Борису Акунину*

Обвинение запросило для писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) 18 лет лишения свободы заочно по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщили журналисты из зала суда.
«Прошу признать Чхартишвили Григория Шалвовича виновным… назначить ему наказание в виде 18 лет лишения свободы...», — заявила государственный обвинитель во время прений сторон. Слова передает РИА Новости.
Прокурор отметила, что первые четыре года наказания Акунин должен провести в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Обвинитель также потребовала взыскать с писателя штраф в размере 400 тысяч рублей.
Ранее в суде рассказали, за что именно было заведено уголовное дело на писателя Бориса Акунина. Так, разговор по телефону между Акуниным и пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) стал одним из факторов, послуживших поводом для открытия дела.
*Борис Акунин признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов
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