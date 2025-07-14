Мигранты в США пожаловались на голод

Нелегальные мигранты, находящиеся в центрах предварительного заключения Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), заявили о нехватке и низком качестве питания. Об этом сообщил один из американских телеканалов со ссылкой на заявления задержанных, правозащитников и собственные источники. Жалобы на голод, дефицит еды и испорченные продукты поступают как минимум из семи штатов.
«Задержанные и защитники иммиграции говорят, что иммигранты, содержащиеся в центрах предварительного заключения Службы иммиграционного и таможенного контроля, как минимум в семи штатах жалуются на голод, нехватку еды и испорченную пищу. Они говорят, что некоторые задержанные заболели, другие говорят, что похудели», — пишет NBC.
Как уточняет издание, проблемы с питанием участились на фоне переполненности центров ICE. Это связано с решением администрации президента США Дональда Трампа увеличить количество задержаний нелегальных мигрантов. По словам бывшего сотрудника ведомства, учреждения сталкиваются с трудностями при обеспечении запасов продовольствия из-за резкого увеличения числа заключенных. В итоге пища может подаваться с задержкой или в меньших объемах.
Национальная статистика демонстрирует значительное превышение допустимой численности: в середине июня под стражей находились около 60 тысяч человек — это почти на 45% больше, чем предусмотрено лимитами, установленными конгрессом. В то же время представитель министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин отвергла заявления о недостатке качественного питания. В интервью NBC она подчеркнула, что всем задержанным обеспечивают полноценное питание, медицинскую помощь и возможность поддерживать связь с родственниками и адвокатами.
Ранее Independent сообщал, что в апреле 2025 года иммиграционные суды США вынесли беспрецедентное количество решений о депортации в отношении детей в возрасте до 11 лет. Депортации были подвергнуты 8 317 несовершеннолетних, что является самым высоким показателем за более чем 35-летний период наблюдений. Аналитики подчеркивают, что с момента инаугурации президента США Дональда Трампа в январе 2025 года американские суды приняли решения о высылке свыше 53 тысяч несовершеннолетних мигрантов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.