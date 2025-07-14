«Я только бизнес-классом летаю!»: Прохор Шаляпин рассказал о своих принципах

Прохор Шаляпин предпочитает перелеты бизнес-классом
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Шаляпин поделился подробностями своей жизни
Шаляпин поделился подробностями своей жизни Фото:

Российский певец Прохор Шаляпин рассказал, что отдыхает на роскошных островах и предпочитает перелеты бизнес-классом. Об этом он рассказал в интервью StarHit.

«Я предпочитаю комфортный перелет на любимые острова. Допустим, на Сейшелы летишь — там надо на южной части острова селиться, где в два раза дороже. Почему? А потому что там лагуна: ты выходишь и видишь спокойный океан», — передает слова Шаляпина StarHit.

Прохор Шаляпин известен скандальными браками. В 2013 году он сыграл свадьбу с предпринимательницей Ларисой Копенкиной, которая старше его на 30 лет. Четыре года назад женился на канадской миллионерше Татьяне Дэвис, которая вскоре скончалась. Не так давно звезда приобрел квадратные метры в престижном районе ЦАО.

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Российский певец Прохор Шаляпин рассказал, что отдыхает на роскошных островах и предпочитает перелеты бизнес-классом. Об этом он рассказал в интервью StarHit. «Я предпочитаю комфортный перелет на любимые острова. Допустим, на Сейшелы летишь — там надо на южной части острова селиться, где в два раза дороже. Почему? А потому что там лагуна: ты выходишь и видишь спокойный океан», — передает слова Шаляпина StarHit. Прохор Шаляпин известен скандальными браками. В 2013 году он сыграл свадьбу с предпринимательницей Ларисой Копенкиной, которая старше его на 30 лет. Четыре года назад женился на канадской миллионерше Татьяне Дэвис, которая вскоре скончалась. Не так давно звезда приобрел квадратные метры в престижном районе ЦАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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