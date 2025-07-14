«Я только бизнес-классом летаю!»: Прохор Шаляпин рассказал о своих принципах

Российский певец Прохор Шаляпин рассказал, что отдыхает на роскошных островах и предпочитает перелеты бизнес-классом. Об этом он рассказал в интервью StarHit.
«Я предпочитаю комфортный перелет на любимые острова. Допустим, на Сейшелы летишь — там надо на южной части острова селиться, где в два раза дороже. Почему? А потому что там лагуна: ты выходишь и видишь спокойный океан», — передает слова Шаляпина StarHit.
Прохор Шаляпин известен скандальными браками. В 2013 году он сыграл свадьбу с предпринимательницей Ларисой Копенкиной, которая старше его на 30 лет. Четыре года назад женился на канадской миллионерше Татьяне Дэвис, которая вскоре скончалась. Не так давно звезда приобрел квадратные метры в престижном районе ЦАО.
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