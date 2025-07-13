13 июля 2025

Авиарейс из Сургута в Баку экстренно сел в Уфе

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Самолет экстренно сел из-за плохого самочувствия пассажира
Самолет экстренно сел из-за плохого самочувствия пассажира Фото:

Самолет Utair, следующий по маршруту «Сургут — Баку» экстренно сел в Уфе. Одному из пассажиров стало плохо во время полета, сообщает telegram-канал Aviaincident.

«Экипаж сообщил об ухудшении состояния здоровья пассажира. Решение КВС (командира воздушного судна) уход на запасной аэродром УФА», — сообщается в telegram-канале.

Агентство запросило комментарий в пресс-службе авиакомпании. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что самолет Utair, летевший по маршруту «Сургут — Ереван» экстренно сел в Уфе. Стюардесса почувствовала себя плохо во время полета.

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Самолет Utair, следующий по маршруту «Сургут — Баку» экстренно сел в Уфе. Одному из пассажиров стало плохо во время полета, сообщает telegram-канал Aviaincident. «Экипаж сообщил об ухудшении состояния здоровья пассажира. Решение КВС (командира воздушного судна) уход на запасной аэродром УФА», — сообщается в telegram-канале. Агентство запросило комментарий в пресс-службе авиакомпании. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что самолет Utair, летевший по маршруту «Сургут — Ереван» экстренно сел в Уфе. Стюардесса почувствовала себя плохо во время полета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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