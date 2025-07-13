Авиарейс из Сургута в Баку экстренно сел в Уфе

Самолет Utair, следующий по маршруту «Сургут — Баку» экстренно сел в Уфе. Одному из пассажиров стало плохо во время полета, сообщает telegram-канал Aviaincident.
«Экипаж сообщил об ухудшении состояния здоровья пассажира. Решение КВС (командира воздушного судна) уход на запасной аэродром УФА», — сообщается в telegram-канале.
Агентство запросило комментарий в пресс-службе авиакомпании. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что самолет Utair, летевший по маршруту «Сургут — Ереван» экстренно сел в Уфе. Стюардесса почувствовала себя плохо во время полета.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!