Самолет Utair, летевший из Сургута, экстренно сел из-за больной стюардессы

Самолет авиакомпании совершил посадку из-за стюардессы, которой стало плохо во время полета
Самолет Utair, летевший по маршруту «Сургут — Ереван», совершил экстренную посадку из-за плохого самочувствия стюардессы. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.
«[Рейс] принял решение следовать на незапланированный аэродром Уфа по причине больного члена экипажа (бортпроводница 25 лет низкое давление). Запросил врача по прибытии. Сигнал „Срочности“ не объявлял», — сообщается в telegram-канале.
URA.RU запросило комментарий в пресс-службе авиакомпании. На момент публикации ответ не поступил.
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