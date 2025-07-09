09 июля 2025

Самолет Utair, летевший из Сургута, экстренно сел из-за больной стюардессы

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет авиакомпании совершил посадку из-за стюардессы, которой стало плохо во время полета
Самолет авиакомпании совершил посадку из-за стюардессы, которой стало плохо во время полета Фото:

Самолет Utair, летевший по маршруту «Сургут — Ереван», совершил экстренную посадку из-за плохого самочувствия стюардессы. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.

«[Рейс] принял решение следовать на незапланированный аэродром Уфа по причине больного члена экипажа (бортпроводница 25 лет низкое давление). Запросил врача по прибытии. Сигнал „Срочности“ не объявлял», — сообщается в telegram-канале.

URA.RU запросило комментарий в пресс-службе авиакомпании. На момент публикации ответ не поступил.

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Самолет Utair, летевший по маршруту «Сургут — Ереван», совершил экстренную посадку из-за плохого самочувствия стюардессы. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident. «[Рейс] принял решение следовать на незапланированный аэродром Уфа по причине больного члена экипажа (бортпроводница 25 лет низкое давление). Запросил врача по прибытии. Сигнал „Срочности“ не объявлял», — сообщается в telegram-канале. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе авиакомпании. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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