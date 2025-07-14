В Тульской области молния убила трех человек

В деревне Бунырево Тульской области молния ударила в отдыхающих на пляже. В результате погибли три человека, среди которых был ребенок.
По данным телеканала «Первый Тульский», инцидент случился около 13:00. По словам очевидцев, в момент происшествия на пляже находились шесть человек. Внезапный разряд молнии попал прямо в группу из шести отдыхающих. Трое из них, включая ребенка, скончались на месте. Остальным пострадавшим удалось выжить, им оказана медицинская помощь.
СК России по Тульской области начал процессуальную проверку по факту гибели людей на пляже, вследствие удара молнии. Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все детали и обстоятельства произошедшего.
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