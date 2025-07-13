В Перми назвали топ застройщиков по количеству новостроек

В Перми с апреля по июнь 2025 года выросло количество новостроек. Больше всего жилья строит ПЗСП. На втором месте оказался Девелопмент-Юг, а третье место поделили ПМД и «Оникс». Об этом URA.RU рассказала руководитель департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева.
«За квартал пермский рынок пополнили четыре новых проекта, в результате чего объем экспозиции за три месяца вырос на 15,8%. На ПЗСП приходится 20% предложения, на Девелопмент-Юг — 9,5%, на ПМД — 7,1%, на „Оникс“ — 7%», — рассказала Елена Чегодаева корреспонденту агентства.
Уточняться, что дольщики половины новостроек получат ключи от квартир в 2026 году. В среднем квадратный метр продают за 160,9 тысячи рублей. Самую дешевую квартиру продают в Орджоникидзевском районе за 2,5 млн. За эту сумму можно взять студию площадью 22,5 квадратных метра. Самое дорогое жилье расположено в Ленинском районе. Там за 85 млн рублей продают пятикомнатную квартиру.
Ранее URA.RU рассказало, что цены готовых квартир постепенно догоняют новостройки. За полгода разрыв сократился на 7%.
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