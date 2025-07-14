Многодетные семьи смогут получить налоговый вычет с 2026 года

Многодетные семьи в России получат право на новый налоговый вычет с 2026 года. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.
«Мы начали подготовку к введению семейной налоговой выплаты, которая стартует с 2026 года. Она рассчитывается как компенсация ранее уплаченного налога на доходы физических лиц — до доведения его уровня до 6%», — пояснил Котяков. Видео с его словами опубликовано в telegram-канале Кремля.
Министр разъяснил, что в случае, если налогоплательщик уплатил налог по ставке 13%, а его семейный доход на каждого члена семьи составляет менее полутора прожиточных минимумов и в семье воспитываются двое детей, он может обратиться с соответствующим заявлением и получить компенсацию разницы. Котяков добавил, что оформить выплату можно будет через Единый портал государственных услуг.
Сейчас подготовительные мероприятия ведутся совместно с ФНС, Минцифры и Социальным фондом. В середине 2026 года граждане смогут подать заявление и получить компенсацию по итогам декларационной кампании. Возврат уплаченного НДФЛ будет доступен всем, кто соответствует установленным критериям.
Ранее в Кремле стартовало очное совещание, посвященное вопросам здравоохранения, пишет RT. В мероприятии задействованы вице-премьер Татьяна Голикова, руководитель Минздрава Михаил Мурашко, а также министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Открывая встречу, президент России Владимир Путин призвал участников начать обсуждение с подведения итогов деятельности, проведенной в рамках Года семьи.
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