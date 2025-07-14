В России нашли способ существенно снизить смертность от инфарктов и инсультов

Около 20% пациентов, перенесших инфаркт или инсульт, сохраняют жизнь за счет правильно подобранного медикаментозного лечения. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Когда были приняты решения по лекарственному обеспечению пациентов, которые перенесли инфаркт, инсульт, эта лекарственная терапия дала снижение смертности и дала профилактику повторных инфарктов, инсультов. И практически 20% людей сохранили свою жизнь», — сказал Мурашко в ходе совещания по социальным вопросам с президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам министра, программа лекарственного обеспечения была расширена и на пациентов с хронической сердечной недостаточностью, находящихся под длительным наблюдением врачей. Такой подход позволяет продлить жизнь тяжелым больным и повысить качество их жизни. Глава Минздрава также сообщил о снижении детской смертности в России. За последние пять лет этот показатель уменьшился более чем на 16%.
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