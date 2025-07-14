«Просто бизнес»: в Госдуме прокомментировали поставку оружия Украине

Депутат Белик: поставки оружия США Украине - просто бизнес
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Украина получит то, что хочет, США хорошо подзаработают на продаже оружия, сообщил Дмитрий Белик
Украина получит то, что хочет, США хорошо подзаработают на продаже оружия, сообщил Дмитрий Белик Фото:

Поставки оружия США Украине, в том числе ракетные комплексы Patriot — просто бизнес. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

«Трамп демонстрирует политический маркетинг: сначала оружия не будет, а затем его уже можно купить, но дороже. Ничего личного, просто бизнес», — поделился депутат. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что Зеленский получит то, что хочет, а США хорошо заработают на этом. Также депутат заявил, что ракетные комплексы Patriot без сомнения какое-то время будут прикрывать объекты Украины, пока их не накроют наши ракеты.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о поставках ракет для комплексов Patriot на Украину, подчеркнув, что Киев уже полностью оплатил военную технику. При этом глава Пентагона Пит Хегсет временно приостанавливал часть траншей, однако, как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, поставки вооружений из США на Украину продолжаются.

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Поставки оружия США Украине, в том числе ракетные комплексы Patriot — просто бизнес. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. «Трамп демонстрирует политический маркетинг: сначала оружия не будет, а затем его уже можно купить, но дороже. Ничего личного, просто бизнес», — поделился депутат. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что Зеленский получит то, что хочет, а США хорошо заработают на этом. Также депутат заявил, что ракетные комплексы Patriot без сомнения какое-то время будут прикрывать объекты Украины, пока их не накроют наши ракеты. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о поставках ракет для комплексов Patriot на Украину, подчеркнув, что Киев уже полностью оплатил военную технику. При этом глава Пентагона Пит Хегсет временно приостанавливал часть траншей, однако, как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, поставки вооружений из США на Украину продолжаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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