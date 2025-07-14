Песков: США не прекращали поставлять Киеву оружие, несмотря на прошлые заявления

Недавно президент США Дональд Трамп сделал заявление относительно поставок систем ПВО Patriot в Европу и на Украину. Несмотря на многочисленные высказывания по этой теме, сделанные ранее, сейчас очевидно, что военные транши действительно осуществляются, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Было много слов сказано. <...> Фактом остается то, что поставки вооружений из США продолжались и продолжаются на Украину», — подчеркнул Песков в ходе конференц-колла.
Ранее Трамп сообщил о поставках ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot в ряды ВСУ. Он также отметил, что Штаты направят Киеву различные виды боевой техники, за которую страна уже полностью рассчиталась. При этом глава Пентагона Пит Хегсет несколькими днями ранее решил временно прекратить выделение траншей с частью вооружения киевским властям.
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