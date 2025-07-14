Сергей Соседов назвал сумму, которую потратил на пересадку волос

Сергей Соседов, как известно, перенес операцию. Музыкальный критик решился на пересадку волос. В беседе с корреспондентами URA.RU Соседов впервые озвучил сумму, которую потратил на операцию.
«Она стоит двести тысяч рублей, — говорит Сергей. — Все, конечно, зависит от количества графтов. Мне требовалось пересадить много волос, поэтому сумма получилась такой внушительной. Но, честно признаюсь, я сам двести тысяч не потратил. В клинике мне сделали очень хорошую скидку».
По словам Сергея, пересадить волосы его уговорил приятель. Он и подсказал клинику в Москве, где выполняют данную операцию. «Сам бы я не решился, — признался Соседов. — Но теперь нисколько не жалею, что обратился в клинику».
Сергей говорит: перед операцией он выполнил ряд необходимых процедур. В первую очередь, сдал все необходимые анализы. Это — главное условие.
«У меня проверили все, в том числе и свертываемость крови, — объясняет Сергей. — Она должна быть средней свертываемости. Бывает, что у некоторых людей кровь свертывается очень быстро. Тогда врачи дают разжижающие препараты. Мне никаких таблеток пить не пришлось. Врачи сказали, что у меня в этом плане все идеально».
Для операции Соседову пришлось побриться наголо. «Это все сделали в самой клинике: они меня машинкой быстренько постригли, потом обрисовали контуры пересадки, — делится критик. — Конечно, у меня было волнение, но не большое. Я не скрывал, что собираюсь на операцию. Сразу маме сказал об этом. Она стала переживать, говорила мне: „Подумай, наверное, это больно“. Но с анестезией не больно совершенно».
В общем, он остался доволен тем, что решился на вмешательство: у него все прижилось. Врачи сказали, что операция прошла успешно.
«Теперь хоть не буду пользоваться пудрой для объема волос. Раньше я постоянно покупал определенное японское средство, с помощью которого создавал объем, после чего фиксировал волосы жидким лаком. Теперь мне ничего этого делать будет не нужно. Врачи сказали, что к Новому году у меня появятся новые волосы».
Всем, кто задумывается или планирует подобную операцию, Соседов посоветовал не бояться. Все пройдет нормально при соблюдении рекомендаций врачей.
«Единственное, на пересадку надо идти тогда, когда своих волос совсем мало остается, — советует шоу-мен. — Если они только начали выпадать, то спешить не надо. Пусть выпадут все волосы, которые должны выпасть генетически, а уже потом идите на операцию. Иначе придется несколько раз потом ее делать».
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