Губернатор ХМАО проведет встречи с мэрами для обсуждения бюджета на 2026 год

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук планирует провести серию встреч с мэрами для обсуждения муниципальных бюджетов на 2026 год. Он ввел эту практику летом 2024 года, когда в статусе врио главы региона объехал города и районы Югры, передает журналист URA.RU.
«Она [практика] показала себя с положительной стороны в прошлом году. Мы в текущем году дополнили, и, скажем так, модернизировали этот подход, когда мы не просто в кабинете обсуждаем все те планы, о которых рассказывает нам глава муниципального образования, опираясь на проектные решения, опираясь на те предложения, которые озвучивают непосредственно в здании правительства. Сегодня мы своими глазами формируем ту самую повестку, те самые решения, которые при формировании проекта бюджета будут уже обсуждаться со знанием дела», — отметил глава региона.
Кухарук уточнил, что обсуждение бюджетов начнется осенью. Такая практика позволяет властям округа корректнее сформировать бюджет Югры на будущий год.
Практика выездных заседаний правительства ХМАО была анонсирована Русланом Кухаруком в декабре 2024 года в ходе его послания жителям региона. В 2024 году, будучи врио губернатора, он впервые объехал все муниципалитеты округа, чтобы лично ознакомиться с их проблемами. С 2025 года к этим поездкам присоединились члены правительства Югры, что позволяет более глубоко погружаться в местную повестку и учитывать предложения на местах при формировании бюджета.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!