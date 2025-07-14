Уголовное дело возбуждено в отношении журналиста «Медузы»* Кузнеца

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В Москве возбуждено уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания «Медуза»* (признано в России иноагентом и нежелательной организацией) Дмитрия Кузнеца. Об этом сообщает СК.
*»Медуза» — СМИ признано в России иноагентом и нежелательной организацией
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