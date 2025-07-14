Названы дата и место похорон режиссера Юрия Мороза

Режиссера Юрия Мороза похоронят в среду на Ваганьковском кладбище
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Мороз будет похоронен на Ваганьковском кладбище
Мороз будет похоронен на Ваганьковском кладбище Фото:

Режиссера Юрия Мороза похоронят 16 июля на Ваганьковском кладбище в Москве. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Мороза похоронят в среду», — передает слова источника РИА Новости. Там добавили, что похороны пройдут на Ваганьковском кладбище в Москве.

Режиссер умер в ночь на 14 июля. Мороз, родившийся в 1956 году, был известен как актер и режиссер, снявший такие популярные сериалы, как «Братья Карамазовы» и «Пелагия и белый бульдог».

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Режиссера Юрия Мороза похоронят 16 июля на Ваганьковском кладбище в Москве. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Мороза похоронят в среду», — передает слова источника РИА Новости. Там добавили, что похороны пройдут на Ваганьковском кладбище в Москве. Режиссер умер в ночь на 14 июля. Мороз, родившийся в 1956 году, был известен как актер и режиссер, снявший такие популярные сериалы, как «Братья Карамазовы» и «Пелагия и белый бульдог».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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