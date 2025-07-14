Журналиста Дмитрия Кузнеца хотят объявить в розыск, возбуждено уголовное дело

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Журналиста Дмитрия Кузнеца хотят объявить в розыск из-за работы в нежелательном СМИ, сообщает СК
Журналиста Дмитрия Кузнеца хотят объявить в розыск из-за работы в нежелательном СМИ, сообщает СК Фото:

Против журналиста Дмитрия Кузнеца возбуждено уголовное дело, а также поднят вопрос о том, чтобы объявить его в розыск. Связано это с работой в нежелательной организации на территории РФ. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело в отношении корреспондента интернет-издания, признанного нежелательной организацией на территории РФ, Дмитрия Кузнеца<...>Следствием рассматривается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск», — указано в сообщении.

Ранее журналиста суд оштрафовал на 10 тысяч рублей, в связи с его работой в нежелательной организации «Медуза» (нежелательная организация на территории РФ). После этого, находясь за территорией РФ Дмитрий Кузнец продолжил работать на организацию. В связи с этим его и хотят объявить в розыск.

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Против журналиста Дмитрия Кузнеца возбуждено уголовное дело, а также поднят вопрос о том, чтобы объявить его в розыск. Связано это с работой в нежелательной организации на территории РФ. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ. «Возбуждено уголовное дело в отношении корреспондента интернет-издания, признанного нежелательной организацией на территории РФ, Дмитрия Кузнеца<...>Следствием рассматривается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск», — указано в сообщении. Ранее журналиста суд оштрафовал на 10 тысяч рублей, в связи с его работой в нежелательной организации «Медуза» (нежелательная организация на территории РФ). После этого, находясь за территорией РФ Дмитрий Кузнец продолжил работать на организацию. В связи с этим его и хотят объявить в розыск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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