В Британии упал самолет, есть погибшие

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Упавший легкомоторный самолет предназначался для медицинской транспортировки, сообщает РИА Новости
Упавший легкомоторный самолет предназначался для медицинской транспортировки, сообщает РИА Новости Фото:

В лондонском аэропорту Саутенд упал легкомоторный самолет с четырьмя людьми на борту. Об этом сообщает суперинтендант полиции графства Эссекс Морган Кронин.

«Можем подтвердить, что, к сожалению, все четыре человека, находившиеся на борту, погибли. Мы работаем над установлением их личностей», — поделился Кронин. Его слова приводит РИА Новости. Также отмечается, что предположительно все погибшие были иностранцами.

Сообщается, что самолет принадлежал голландской компании Zeusch Aviation, специализировавшаяся на медицинской эвакуации и пересадке органов, в связи с чем был оснащен медицинскими приборами. Самолет разбился сразу после взлета, а затем загорелся. После происшествия аэропорт отменил все рейсы. Причины крушения неизвестны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В лондонском аэропорту Саутенд упал легкомоторный самолет с четырьмя людьми на борту. Об этом сообщает суперинтендант полиции графства Эссекс Морган Кронин. «Можем подтвердить, что, к сожалению, все четыре человека, находившиеся на борту, погибли. Мы работаем над установлением их личностей», — поделился Кронин. Его слова приводит РИА Новости. Также отмечается, что предположительно все погибшие были иностранцами. Сообщается, что самолет принадлежал голландской компании Zeusch Aviation, специализировавшаяся на медицинской эвакуации и пересадке органов, в связи с чем был оснащен медицинскими приборами. Самолет разбился сразу после взлета, а затем загорелся. После происшествия аэропорт отменил все рейсы. Причины крушения неизвестны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...