В Британии упал самолет, есть погибшие

В лондонском аэропорту Саутенд упал легкомоторный самолет с четырьмя людьми на борту. Об этом сообщает суперинтендант полиции графства Эссекс Морган Кронин.
«Можем подтвердить, что, к сожалению, все четыре человека, находившиеся на борту, погибли. Мы работаем над установлением их личностей», — поделился Кронин. Его слова приводит РИА Новости. Также отмечается, что предположительно все погибшие были иностранцами.
Сообщается, что самолет принадлежал голландской компании Zeusch Aviation, специализировавшаяся на медицинской эвакуации и пересадке органов, в связи с чем был оснащен медицинскими приборами. Самолет разбился сразу после взлета, а затем загорелся. После происшествия аэропорт отменил все рейсы. Причины крушения неизвестны.
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