В Раде раскрыли настоящего премьера Украины

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак фактически станет премьер-министром страны в случае назначения нынешнего вице-премьера Юлии Свириденко главой Кабинета министров. Об этом сообщила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.
«Все равно теперь премьером фактически будет Андрей Борисович. Но именно он, напрямую и без прокси, мог бы стать действительно сильным премьером», — написала в своем telegram-канале Безуглая, комментируя инициативу президента Украины Владимира Зеленского по выдвижению Свириденко на пост руководителя правительства.
По словам депутата, Ермак отказался от должности премьера и «спрятался за женщину», что, по мнению Безуглой, свидетельствует о нежелании главы ОП брать на себя прямую ответственность. Также парламентарий напомнила, что согласно Конституции Украины назначение главы Кабмина находится в ведении Верховной рады.
По мнению Безуглой, если бы Ермак возглавил правительство официально, это позволило бы институционализировать его статус в политической системе страны. Украинский депутат подчеркнула, что нынешняя схема с назначением Свириденко приведет к сохранению ключевого влияния Ермака на работу исполнительной власти, но при этом ответственность будет возложена формально на нового премьера.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с первой вице-премьер-министром Юлией Свириденко, в ходе которых выдвинул ей предложение занять пост главы правительства. В рамках встречи стороны также обсудили выполнение достигнутых договоренностей с европейскими и американскими партнерами, реализацию различных программ поддержки граждан страны, а также расширение внутреннего производства вооружения.
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