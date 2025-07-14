Трамп поставил жесткое условие по урегулированию конфликта на Украине

Трамп пообещал ввести пошлины при отсутствии прогресса по Украине
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Трамп вновь заявил, что «очень недоволен» Россией
Трамп вновь заявил, что «очень недоволен» Россией Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

США введут 100-процентные вторичные пошлины против товаров из России в случае отсутствия прогресса по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Трамп намерен ввести "очень жесткие пошлины" на российские товары в том случае, если сделка по Украине не будет достигнута в течение 50 дней. При этом новые ограничения не потребуют одобрения конгресса США, отметил американский президент. Трансляция его выступления ведется на телеканале Fox News. 

По словам Трампа, он "очень недоволен Россией". В случае отсутствия прогресса по урегулированию конфликта на Украине вторичные пошлины составят около 100%, подчеркнул глава Штатов. 

Россия не раз заявляла о готовности дипломатического урегулирования украинского конфликта. Переговоры, прерванные Киевом в 2022 году, были возобновлены в мае 2025 года по предложению президента РФ Владимира Путина. В настоящее время ожидается организация третьего раунда российско-украинских переговоров, при этом Москва ждет от Киева предложений по ним, сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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США введут 100-процентные вторичные пошлины против товаров из России в случае отсутствия прогресса по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Трамп намерен ввести "очень жесткие пошлины" на российские товары в том случае, если сделка по Украине не будет достигнута в течение 50 дней. При этом новые ограничения не потребуют одобрения конгресса США, отметил американский президент. Трансляция его выступления ведется на телеканале Fox News.  По словам Трампа, он "очень недоволен Россией". В случае отсутствия прогресса по урегулированию конфликта на Украине вторичные пошлины составят около 100%, подчеркнул глава Штатов.  Россия не раз заявляла о готовности дипломатического урегулирования украинского конфликта. Переговоры, прерванные Киевом в 2022 году, были возобновлены в мае 2025 года по предложению президента РФ Владимира Путина. В настоящее время ожидается организация третьего раунда российско-украинских переговоров, при этом Москва ждет от Киева предложений по ним, сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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