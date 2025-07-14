Трамп поставил жесткое условие по урегулированию конфликта на Украине

США введут 100-процентные вторичные пошлины против товаров из России в случае отсутствия прогресса по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Трамп намерен ввести "очень жесткие пошлины" на российские товары в том случае, если сделка по Украине не будет достигнута в течение 50 дней. При этом новые ограничения не потребуют одобрения конгресса США, отметил американский президент. Трансляция его выступления ведется на телеканале Fox News.
По словам Трампа, он "очень недоволен Россией". В случае отсутствия прогресса по урегулированию конфликта на Украине вторичные пошлины составят около 100%, подчеркнул глава Штатов.
Россия не раз заявляла о готовности дипломатического урегулирования украинского конфликта. Переговоры, прерванные Киевом в 2022 году, были возобновлены в мае 2025 года по предложению президента РФ Владимира Путина. В настоящее время ожидается организация третьего раунда российско-украинских переговоров, при этом Москва ждет от Киева предложений по ним, сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.