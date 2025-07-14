Константина Струкова отстранили от должности президента ЮГК

Суд отстранил бизнесмена Константина Струкова от должности президента ООО «Управляющая компания „ЮГК“. Об этом сообщает ТАСС.
«Суд отстранил Константина Струкова от должности президента ООО „Управляющая компания „ЮГК“. Об этом сообщают судебные органы региона“, — передает ТАСС.
Ранее URA.RU сообщало, что Советский районный суд Челябинска 11 июля постановил изъять активы бизнесмена Константина Струкова в пользу государства. Под конфискацию попал весь пакет акций миллиардера в ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК), а также 100% доля в ООО «Управляющая компания ЮГК». Иск подала Генпрокуратура РФ.
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