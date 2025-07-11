Суд передал государству «Южуралзолото» и другие активы миллиардера Струкова

Константин Струков лишился своей компании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Генпрокуратура потребовала национализировать «Южуралзолото»

Советский районный суд Челябинска решил изъять активы бизнесмена Константина Струкова в пользу государства. Эту информацию со ссылкой на суд сообщают СМИ.

«Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии акций „Южуралзолота“, сообщил судья», — передает ТАСС. Иск о национализации ЮГК подала Генпрокуратура РФ. В материалах указывается, что владелец холдинга Константин Струков используя свои должности и положение в органах государственной власти, незаконно получил под контроль ПАО «Южуралзолото» (его капитализация превышает 180 млрд рублей, ежегодная выручка — 54 млрд рублей, а прибыль — 34 млрд рублей) и еще десять компаний.

Заседания по делу проводятся в закрытом режиме. Первое заседание суда состоялось 8 июля, второе — 10 июля. При этом на закрытости процесса настаивала как сторона гособвинения, так и сторона защиты.

Как сообщало URA.RU, после иска Генпрокуратуры РФ о национализации «Южуралзолото группа компаний» с 4 июля сделки с акциями предприятия приостановило брокерское подразделение «Альфа-банка». Аналогичное решение принял и брокер «ВТБ Мои инвестиции». По словам исполнительного директора Ассоциации розничных инвесторов Ильи Херсонцева, мера может быть временной — пока идет процесс национализации. Клиентам брокерского подразделения «Сбера» ранее так же стали недоступны операции с акциями компании ЮГК.

11 июля ограничения на операции с акциями ПАО «ЮГК», введенные ранее в связи с обеспечительными мерами по всем акциям компании Сбером, были сняты. Это было сделано на основании нового судебного акта, заменяющего ранее введенные меры. Содержание документа публично не раскрыто. Биржевые операции с ценными бумагами ЮГК станут доступны после возобновления торгов на Московской бирже.

Защита Струкова выстраивалась на том, что бизнесмен выделял средства на социальные и культурные проекты в территориях присутствия компании. Струков строил храмы, покупал произведения искусства для областной картинной галереи, формировал миллионные призовые фонды для масштабных спортивных мероприятий вроде Парижского полумарафона — который привлекает участников со всей России. Да и само проведение полумарафона стало возможным именно благодаря финансовой поддержке ЮГК. Равно как и ряд концертных туров Челябинского симфонического оркестра, включая выступление в столичном парке «Зарядье».

В рамках иска Генпрокуратуры о национализации холдинга Струкова «ЮГК» могут изъять не только компанию «Южуралзолото», но и другие активы. В активы Струкова входят самый высокий бизнес-центр в Челябинске, на Кировке. Среди юрлиц, чьи активы требует изъять Генпрокуратура, — ПАО «Южуралзлото» и управляющая компания «ЮГК». Также это компании «Хоум», «Бизнес-Актив» и «Уралвент».

Компания «Хоум» управляет бизнес-центром «На Блюхера». «Уралвент» находится в этом же бизнес-центре и занимается производством кондиционеров. ООО «Бизнес-Актив» является учредителем компании «Бизнес-сити», которая владеет деловым центром «Челябинск-Сити».

Депутаты Госдумы выступили с обращением в поддержку Струкова. В поддержку ЮГК выступили депутаты Госдумы Валерий Гартунг и Олег Голиков. Аналогичное обращение опубликовал сенатор от Челябинской области Олег Цепкин. Зампред комитета по экономической политике Госдумы Станислав Наумов и его коллега Виталий Бахметьев подняли вопрос о законности и целесообразности национализации холдинга «Южуралзолото» перед президентом РСПП Александром Шохиным.

Национализацию активов ЮГК инициировала Генпрокуратура РФ. По мнению надзорного ведомства, глава холдинга Константин Струков развивал бизнес с использованием служебного положения. Струков несколько созывов избирался депутатом заксобрания Челябинской области. Иск об изъятии активов рассматривался в Советском районном суде Челябинска.