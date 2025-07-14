«Пар ушел в свисток»: в Совфеде отреагировали на жесткие заявления Трампа в адрес России

Высказанные президентом США Дональдом Трампом громкие угрозы в сторону России не несут реальных последствий для нее. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
«Если это все, что имел ввиду заявить сегодня по Украине Трамп, то пока пар ушел в свисток», — отметил Константин Косачев в своем telegram-канале. Так он прокомментировал заявления президента США о возможности введения новых санкций против России из-за ситуации на Украине.
Вице-спикер Совфеда сообщил, что действия Европы — милитаризация НАТО и поддержка Украины, приведут к увеличению расходов для самих европейцев, а основным выгодоприобретателем будет военно-промышленный комплекс США. Киеву же придется продолжать конфликт, поскольку он «сам назначил себе такую участь». Косачев добавил, что в течение 50 дней ситуация может существенно измениться как на фронте, так и в политических кругах США и НАТО, однако заявления Трампа никак не повлияют на настроения в России.
Ранее Дональд Трамп заявил, что «очень недоволен» Россией и пообещал ввести 100-процентные вторичные пошлины на товары, если в течение 50 дней не удастся достичь прогресса в урегулировании украинского конфликта. При этом он подверг критике предложение сенатора Линдси Грэма (внесен в список террористов и экстремистов в РФ) о введении 500-процентных пошлин на товары из России и ее партнеров, назвав такую инициативу бессмысленной. Также президент США отметил, что его стране не придется идти на прямую конфронтацию с РФ, поскольку на это готова Германия и другие европейские страны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.