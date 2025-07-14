Клопы угрожают французам сорвать их летние каникулы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Постельные клопы одна из главных проблем Франции
Постельные клопы одна из главных проблем Франции Фото:

Во Франции продолжается проблема распространения постельных клопов, угрожающих летним каникулам. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

«Нет причин, чтобы они исчезли: клопы вновь рискуют отравить летние каникулы», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что, несмотря на заявления властей о том, что это всего лишь пропаганда, количество визитов специалистов по уничтожению клопов с 2018 по 2023 год увеличилось в четыре раза.

Паразитолог Паскаль Делоне отметил, что проблема существует уже 15 лет и требует внимания. Летний период способствует увеличению численности клопов, которые могут переноситься в багаже после поездок. В 2023 году клопы были обнаружены не только в домах, но и в больницах и общественном транспорте. По данным Anses, каждый десятый дом во Франции столкнулся с этой проблемой, и жители ежегодно тратят 230 миллионов евро на борьбу с ними.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во Франции продолжается проблема распространения постельных клопов, угрожающих летним каникулам. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV. «Нет причин, чтобы они исчезли: клопы вновь рискуют отравить летние каникулы», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что, несмотря на заявления властей о том, что это всего лишь пропаганда, количество визитов специалистов по уничтожению клопов с 2018 по 2023 год увеличилось в четыре раза. Паразитолог Паскаль Делоне отметил, что проблема существует уже 15 лет и требует внимания. Летний период способствует увеличению численности клопов, которые могут переноситься в багаже после поездок. В 2023 году клопы были обнаружены не только в домах, но и в больницах и общественном транспорте. По данным Anses, каждый десятый дом во Франции столкнулся с этой проблемой, и жители ежегодно тратят 230 миллионов евро на борьбу с ними.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...