Клопы угрожают французам сорвать их летние каникулы

Во Франции продолжается проблема распространения постельных клопов, угрожающих летним каникулам. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.
«Нет причин, чтобы они исчезли: клопы вновь рискуют отравить летние каникулы», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что, несмотря на заявления властей о том, что это всего лишь пропаганда, количество визитов специалистов по уничтожению клопов с 2018 по 2023 год увеличилось в четыре раза.
Паразитолог Паскаль Делоне отметил, что проблема существует уже 15 лет и требует внимания. Летний период способствует увеличению численности клопов, которые могут переноситься в багаже после поездок. В 2023 году клопы были обнаружены не только в домах, но и в больницах и общественном транспорте. По данным Anses, каждый десятый дом во Франции столкнулся с этой проблемой, и жители ежегодно тратят 230 миллионов евро на борьбу с ними.
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