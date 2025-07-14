Избирком Брянской области зарегистрировал Богомаза в кандидаты на пост губернатора

Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз официально зарегистрирован на предстоящих выборах главы региона. Об этом сообщила пресс-служба избирательной комиссии Брянской области.
«В пресс-релизе, опубликованном 14 июля 2025 года, указано, что Александр Васильевич Богомаз, выдвинутый партией „Единая Россия“, подал необходимые документы в избирком», — написано в материале интернет-издания «Ридус». Сообщается, что Богомаз подал документы на участие 8 июля.
Помимо Богомаза известны и другие кандидаты на пост губернатора: Геннадий Селебин, Алексей Тимошков и Андрей Архицкий. Сами выборы намечены на 12, 13 и 14 сентября 2025 года.
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