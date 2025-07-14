Путин не смог промолчать после смерти легендарного Митты

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил соболезнования родным советского и российского кинорежиссера и актера Александра Митты. Текст сообщения опубликован на сайте Кремля.
«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас горем — кончиной Александра Наумовича Митты. Александр Наумович был выдающимся режиссером, сценаристом, человеком щедрого и самобытного дарования», — говорится в соболезновании.
Глава государства отметил профессиональное мастерство, тонкое чувство эпохи, безупречный художественный вкус Митты. Он отметил, что именно эти качества помогли снимать картины, которые стали настоящей классикой как российского, так и мирового кино, а также заслужить искреннюю признательность и любовь аудитории. Владимир Путин добавил, что светлая память о режиссере навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, коллег и фанатах его творчества.
Александр Митта, удостоенный звания народного артиста России, прославился как режиссер легендарной картины «Экипаж». В числе наиболее заметных работ мастера также значатся фильмы «Звонят, откройте дверь», «Гори, гори, моя звезда» и «Таежный роман». В течение своей творческой деятельности Митта неоднократно становился лауреатом премии ТЭФИ.
В июне 2025 года в СМИ появлялись сообщения о госпитализации Александра Митты. Однако его сын Евгений тогда опроверг эти слухи, заявив, что режиссер находился дома и чувствовал себя нормально. Легенда советского кинематографа скончался 14 июля на 93-м году жизни. Его похоронят 17 июля рядом с женой.
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