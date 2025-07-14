Магазин заплатит екатеринбуржцу почти полмиллиона за драку с охранником

В Екатеринбурге суд взыскал с магазина «Пятерочка» 450 тысяч рублей в пользу покупателя за драку с охранником. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
Изначально свердловчанин запросил у магазина компенсацию в три миллиона, однако судья выполнил его требование лишь частично. «Суд взыскал с АО „Торговый дом „Перекресток“ 300 тысяч рублей компенсации морального вреда и 150 тысяч рублей штрафа в пользу истца“, — рассказали в telegram-канале пресс-службы.
В ходе разбирательства было установлено, что вечером 23 февраля 2024 года у мужчины и охранника магазина на проспекте Космонавтов произошел конфликт, который перерос в драку. После инцидента мужчине потребовалась медицинская помощь, у него диагностировали сотрясение мозга, перелом и ушибы. На восстановление ушло около трех месяцев.
Пострадавший отметил, из-за длительного лечения ему пришлось уволиться с работы, из-за чего возникли просрочки по кредиту и дополнительные убытки на сумму почти 59 тысяч рублей. С этим требованием суд не согласился, так как мужчина не предоставил доказательств, что именно больничный стал причиной увольнения и просрочки.
Представитель магазина настаивал, что ответственность должен нести работодатель охранника — частное охранное предприятие. Однако суд указал, что магазин обязан обеспечить безопасность покупателей, и именно он несет ответственность за инцидент.
Ранее в Екатеринбурге в супермаркете на Сибирском тракте двое покупателей напали на продавца возле кассы. Применить силу они решили после того, как сотрудники уличили их в краже шоколада.
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