Магазин заплатит екатеринбуржцу почти полмиллиона за драку с охранником

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После драки с покупателем охранник был уволен
После драки с покупателем охранник был уволен Фото:

В Екатеринбурге суд взыскал с магазина «Пятерочка» 450 тысяч рублей в пользу покупателя за драку с охранником. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Изначально свердловчанин запросил у магазина компенсацию в три миллиона, однако судья выполнил его требование лишь частично. «Суд взыскал с АО „Торговый дом „Перекресток“ 300 тысяч рублей компенсации морального вреда и 150 тысяч рублей штрафа в пользу истца“, — рассказали в telegram-канале пресс-службы.

В ходе разбирательства было установлено, что вечером 23 февраля 2024 года у мужчины и охранника магазина на проспекте Космонавтов произошел конфликт, который перерос в драку. После инцидента мужчине потребовалась медицинская помощь, у него диагностировали сотрясение мозга, перелом и ушибы. На восстановление ушло около трех месяцев.

Пострадавший отметил, из-за длительного лечения ему пришлось уволиться с работы, из-за чего возникли просрочки по кредиту и дополнительные убытки на сумму почти 59 тысяч рублей. С этим требованием суд не согласился, так как мужчина не предоставил доказательств, что именно больничный стал причиной увольнения и просрочки.

Представитель магазина настаивал, что ответственность должен нести работодатель охранника — частное охранное предприятие. Однако суд указал, что магазин обязан обеспечить безопасность покупателей, и именно он несет ответственность за инцидент.

Ранее в Екатеринбурге в супермаркете на Сибирском тракте двое покупателей напали на продавца возле кассы. Применить силу они решили после того, как сотрудники уличили их в краже шоколада. 

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В Екатеринбурге суд взыскал с магазина «Пятерочка» 450 тысяч рублей в пользу покупателя за драку с охранником. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Изначально свердловчанин запросил у магазина компенсацию в три миллиона, однако судья выполнил его требование лишь частично. «Суд взыскал с АО „Торговый дом „Перекресток“ 300 тысяч рублей компенсации морального вреда и 150 тысяч рублей штрафа в пользу истца“, — рассказали в telegram-канале пресс-службы. В ходе разбирательства было установлено, что вечером 23 февраля 2024 года у мужчины и охранника магазина на проспекте Космонавтов произошел конфликт, который перерос в драку. После инцидента мужчине потребовалась медицинская помощь, у него диагностировали сотрясение мозга, перелом и ушибы. На восстановление ушло около трех месяцев. Пострадавший отметил, из-за длительного лечения ему пришлось уволиться с работы, из-за чего возникли просрочки по кредиту и дополнительные убытки на сумму почти 59 тысяч рублей. С этим требованием суд не согласился, так как мужчина не предоставил доказательств, что именно больничный стал причиной увольнения и просрочки. Представитель магазина настаивал, что ответственность должен нести работодатель охранника — частное охранное предприятие. Однако суд указал, что магазин обязан обеспечить безопасность покупателей, и именно он несет ответственность за инцидент. Ранее в Екатеринбурге в супермаркете на Сибирском тракте двое покупателей напали на продавца возле кассы. Применить силу они решили после того, как сотрудники уличили их в краже шоколада. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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