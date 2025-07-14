В Екатеринбурге в супермаркете на Сибирском тракте, 9 двое покупателей, которых уличили в краже, напали на продавца прямо возле кассы. Видео перепалки появилось в Telegram.
«Двое покупателей набросились на продавца прямо у кассы», — передает telegram-канал «Бандитский центр» слова очевидца. По его словам, покупатели пытались украсть шоколадки, но когда им сделали замечание, они напали на работника.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую полицию. Там пояснили, что сотрудники ОП №7 УМВД по Екатеринбургу организовали проверку. «Устанавливаются обстоятельства и участники инцидента, по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решение», — подчеркнули в ведомстве.
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