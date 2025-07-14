Зеленский бросил смелое обещание украинцам после подарка Трампа

Владимир Зеленский пообещал больше оружия украинского производства и назначил главой министерства обороны бывшего премьера страны Дениса Шмыгаля. Об этом украинский лидер написал в своем telegram-канале.
«Мы обязательно продолжим увеличивать собственное производство оружия и развитие всех наших оборонных проектов — своих, украинских и совместных с партнерами. И это одна из приоритетных задач для обновленного правительства. Должны увеличить долю собственного производства оружия. Это совершенно четкая цель. [...] Колоссальный опыт Дениса Шмыгаля точно будет полезен на позиции министра обороны Украины», — написал Зеленский после неоднократных обещаний Вашингтона отправить пакеты помощи.
Как стало известно ранее, президент США Дональд Трамп собирается возобновить поставки вооружения Киеву. Новая поставка на Украину станет самой крупной с момента возвращения американского лидера в Белый дом. Подробнее о том, задумал американский Трамп и как на все это смотрит Россия — в материале URA.RU.
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