14 июля 2025

Зеленский бросил смелое обещание украинцам после подарка Трампа

Зеленский выбрал новым главой МО уволенного с премьерского поста Шмыгаля
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Украины намерен конкурировать с другими странами благодаря разработке собственного оружия
Президент Украины намерен конкурировать с другими странами благодаря разработке собственного оружия Фото:

Владимир Зеленский пообещал больше оружия украинского производства и назначил главой министерства обороны бывшего премьера страны Дениса Шмыгаля. Об этом украинский лидер написал в своем telegram-канале. 

«Мы обязательно продолжим увеличивать собственное производство оружия и развитие всех наших оборонных проектов — своих, украинских и совместных с партнерами. И это одна из приоритетных задач для обновленного правительства. Должны увеличить долю собственного производства оружия. Это совершенно четкая цель. [...] Колоссальный опыт Дениса Шмыгаля точно будет полезен на позиции министра обороны Украины», — написал Зеленский после неоднократных обещаний Вашингтона отправить пакеты помощи.

Как стало известно ранее, президент США Дональд Трамп собирается возобновить поставки вооружения Киеву. Новая поставка на Украину станет самой крупной с момента возвращения американского лидера в Белый дом. Подробнее о том, задумал американский Трамп и как на все это смотрит Россия — в материале URA.RU.

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Владимир Зеленский пообещал больше оружия украинского производства и назначил главой министерства обороны бывшего премьера страны Дениса Шмыгаля. Об этом украинский лидер написал в своем telegram-канале.  «Мы обязательно продолжим увеличивать собственное производство оружия и развитие всех наших оборонных проектов — своих, украинских и совместных с партнерами. И это одна из приоритетных задач для обновленного правительства. Должны увеличить долю собственного производства оружия. Это совершенно четкая цель. [...] Колоссальный опыт Дениса Шмыгаля точно будет полезен на позиции министра обороны Украины», — написал Зеленский после неоднократных обещаний Вашингтона отправить пакеты помощи. Как стало известно ранее, президент США Дональд Трамп собирается возобновить поставки вооружения Киеву. Новая поставка на Украину станет самой крупной с момента возвращения американского лидера в Белый дом. Подробнее о том, задумал американский Трамп и как на все это смотрит Россия — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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