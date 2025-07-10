10 июля 2025

Выяснилась неприятная правда о планах Трампа по Украине

Reuters: Трамп готов одобрить первую с инаугурации военную помощь Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее администрация Трампа отправляла военную помощь Украине, одобренную еще при Джо Байдене
Ранее администрация Трампа отправляла военную помощь Украине, одобренную еще при Джо Байдене Фото:

Президент США Дональд Трамп впервые с момента возвращения в Белый дом распорядился о поставке вооружения Украине в рамках президентских полномочий. Об этом сообщили сразу два источника, знакомые с ситуацией.

«По словам источников, в пакет могут войти оборонительные ракеты Patriot и наступательные ракеты средней дальности. Но решение о том, какое именно оборудование будет включено, еще не принято», — сообщает агентство Reuters.

Объем военной помощи может составить около 300 миллионов долларов (более 22 миллиардов рублей). По данным источников, поставки могут начаться в течение нескольких дней, поскольку необходимое вооружение уже размещено на складах в Европе.

Ранее значительную часть средств, выделенных США на помощь Украине, было решено направить на развитие собственной оборонной промышленности и увеличение производства боеприпасов внутри страны. В начале июля Соединенные Штаты временно прекратили поставки боеприпасов и отдельных видов зенитных ракет Украине в связи с сокращением собственных запасов. Некоторые эксперты связали решение Трампа с провалом ВСУ в Днепропетровской области. Подробнее — в материале URA.RU.

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Президент США Дональд Трамп впервые с момента возвращения в Белый дом распорядился о поставке вооружения Украине в рамках президентских полномочий. Об этом сообщили сразу два источника, знакомые с ситуацией. «По словам источников, в пакет могут войти оборонительные ракеты Patriot и наступательные ракеты средней дальности. Но решение о том, какое именно оборудование будет включено, еще не принято», — сообщает агентство Reuters. Объем военной помощи может составить около 300 миллионов долларов (более 22 миллиардов рублей). По данным источников, поставки могут начаться в течение нескольких дней, поскольку необходимое вооружение уже размещено на складах в Европе. Ранее значительную часть средств, выделенных США на помощь Украине, было решено направить на развитие собственной оборонной промышленности и увеличение производства боеприпасов внутри страны. В начале июля Соединенные Штаты временно прекратили поставки боеприпасов и отдельных видов зенитных ракет Украине в связи с сокращением собственных запасов. Некоторые эксперты связали решение Трампа с провалом ВСУ в Днепропетровской области. Подробнее — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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