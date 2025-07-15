Дроны ВСУ атаковали женщин с табличками «Мы русские» в Сумской области

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Бойцы ВСУ намеренно направили дрон к дому, где находились мирные жители
Бойцы ВСУ намеренно направили дрон к дому, где находились мирные жители Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Сумской области украинские операторы беспилотников намеренно нанесли удары FPV-дронами по двум женщинам, державшим таблички с надписью «Мы русские» и обращавшимся за помощью к российским военным. Об этом сообщил оператор БПЛА 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировка войск «Север» с позывным «Изя».

«При ближнем облете я увидел надпись на плакате: „Мы русские“. После этого я отлетел на смену батареи и заметил, что туда летит вражеский FPV. Мы уже ничего не смогли сделать», — рассказал «Изя» агентству РИА Новости. Он отметил, что одна девушка успела отбежать, вторая — упала.

По словам российского оператора БПЛА, бойцы ВС РФ пытались защитить гражданских в Сумской области, сбрасывая сети на дроны. Удар ВСУ был нанесен преднамеренно, так как местные жители обратились за помощью к российским военным.

Днем ранее в Беловском районе Курской области украинский дрон атаковал гражданский автомобиль между селами Озерки и Гирьи. Два человека получили ранения и были госпитализированы, передает «Царьград».

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В Сумской области украинские операторы беспилотников намеренно нанесли удары FPV-дронами по двум женщинам, державшим таблички с надписью «Мы русские» и обращавшимся за помощью к российским военным. Об этом сообщил оператор БПЛА 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировка войск «Север» с позывным «Изя». «При ближнем облете я увидел надпись на плакате: „Мы русские“. После этого я отлетел на смену батареи и заметил, что туда летит вражеский FPV. Мы уже ничего не смогли сделать», — рассказал «Изя» агентству РИА Новости. Он отметил, что одна девушка успела отбежать, вторая — упала. По словам российского оператора БПЛА, бойцы ВС РФ пытались защитить гражданских в Сумской области, сбрасывая сети на дроны. Удар ВСУ был нанесен преднамеренно, так как местные жители обратились за помощью к российским военным. Днем ранее в Беловском районе Курской области украинский дрон атаковал гражданский автомобиль между селами Озерки и Гирьи. Два человека получили ранения и были госпитализированы, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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