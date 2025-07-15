В Оймяконском районе Республики Саха (Якутия) в результате сильных осадков произошло подтопление четырех населенных пунктов. Об этом сообщили в региональном МЧС.
«В результате прошедших обильных осадков на территории Оймяконского района, наблюдается подъем уровней воды на реках Индигирка, Куйдусун и Нера, с подтоплением низменных участков местности в населенных пунктах Орто-Балаган, Куйдусун, Оймякон и Усть-Нера», — написало министерство в своем telegram-канале. Там отметили, что была создана рабочая группа для мониторинга ситуации, спасатели МЧС готовы к выезду.
Для эвакуации населения, попавшего в зону подтопления, задействованы 43 специалиста и 15 единиц техники, проведен технический осмотр маломерных судов. В настоящее время подтоплены четыре населенных пункта, 63 двора (236 жителей, включая 46 детей), а также участки дорог на 100 км автодороги «Оймякон» и 1032 км трассы «Колыма». Восстановление дорожного полотна начнется после снижения уровня воды; установлены запрещающие знаки. В ближайшие пять суток осадков не прогнозируется, информация обновляется.
Ранее подтопления фиксировались в Ханты-Мансийском автономном округе. В начале июня там были затоплены около 300 дачных участков. Уровень воды в реке Обь постепенно снижался, и количество затопленных территорий уменьшалось благодаря мерам МЧС.
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