22 июня 2025
21 июня 2025

В ХМАО паводок пошел на спад

© Служба новостей «URA.RU»
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Большая вода в ХМАО постепенно отступает
Большая вода в ХМАО постепенно отступает Фото:

В Югре затопленные дачные участки освобождаются от воды. За минувшие сутки уровень реки Обь в восточной части региона снизился на 18 сантиметров.

«За прошедшие сутки уровень воды в реке Обь в восточной части региона снизился на 18 см. В западной части наблюдается незначительный прирост воды, по прогнозу ситуация стабилизируется к концу недели», — сообщил директор департамента региональной безопасности Сергей Шпанов.

В начале июня в ХМАО было затоплено около 300 участков, сегодня их число сократилось до 216. По данным регионального МЧС, в районе Нижневартовска частично затоплены 86 приусадебных участков — за сутки вода ушла с 14 дворов. В районе Лангепаса подтопило 62 приусадебных участка, за минувшие сутки утки от воды освободились три территории. В Мегионе вода еще стоит на 20 приусадебных участках, динамики здесь нет.

В большинстве городов и районов ХМАО водоемы не поднимаются, либо вода спадает. Так, фиксируется колебание уровни воды на Оби — от минус пяти до плюс трех сантиметров, на Иртыше — от минус трех до плюс одного, на реке Северная Сосьва от минус 18 до плюс одного сантиметра. На реке Ляпин вода упала на 22 сантиметра. На территории 8 муниципалитетов продолжает действовать режим повышенной готовности.

Ранее   сообщало, что депутат Госдумы Вадим Шувалов проинспектировал территории, находящиеся в зоне подтопления в Нижневартовске. В городе ведется адресная работа с председателями СОНТов по выдаче мешков и завозу песка для возведения обваловок. 

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В Югре затопленные дачные участки освобождаются от воды. За минувшие сутки уровень реки Обь в восточной части региона снизился на 18 сантиметров. «За прошедшие сутки уровень воды в реке Обь в восточной части региона снизился на 18 см. В западной части наблюдается незначительный прирост воды, по прогнозу ситуация стабилизируется к концу недели», — сообщил директор департамента региональной безопасности Сергей Шпанов. В начале июня в ХМАО было затоплено около 300 участков, сегодня их число сократилось до 216. По данным регионального МЧС, в районе Нижневартовска частично затоплены 86 приусадебных участков — за сутки вода ушла с 14 дворов. В районе Лангепаса подтопило 62 приусадебных участка, за минувшие сутки утки от воды освободились три территории. В Мегионе вода еще стоит на 20 приусадебных участках, динамики здесь нет. В большинстве городов и районов ХМАО водоемы не поднимаются, либо вода спадает. Так, фиксируется колебание уровни воды на Оби — от минус пяти до плюс трех сантиметров, на Иртыше — от минус трех до плюс одного, на реке Северная Сосьва от минус 18 до плюс одного сантиметра. На реке Ляпин вода упала на 22 сантиметра. На территории 8 муниципалитетов продолжает действовать режим повышенной готовности. Ранее   сообщало, что депутат Госдумы Вадим Шувалов проинспектировал территории, находящиеся в зоне подтопления в Нижневартовске. В городе ведется адресная работа с председателями СОНТов по выдаче мешков и завозу песка для возведения обваловок. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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