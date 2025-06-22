В ХМАО паводок пошел на спад

В Югре затопленные дачные участки освобождаются от воды. За минувшие сутки уровень реки Обь в восточной части региона снизился на 18 сантиметров.
«За прошедшие сутки уровень воды в реке Обь в восточной части региона снизился на 18 см. В западной части наблюдается незначительный прирост воды, по прогнозу ситуация стабилизируется к концу недели», — сообщил директор департамента региональной безопасности Сергей Шпанов.
В начале июня в ХМАО было затоплено около 300 участков, сегодня их число сократилось до 216. По данным регионального МЧС, в районе Нижневартовска частично затоплены 86 приусадебных участков — за сутки вода ушла с 14 дворов. В районе Лангепаса подтопило 62 приусадебных участка, за минувшие сутки утки от воды освободились три территории. В Мегионе вода еще стоит на 20 приусадебных участках, динамики здесь нет.
В большинстве городов и районов ХМАО водоемы не поднимаются, либо вода спадает. Так, фиксируется колебание уровни воды на Оби — от минус пяти до плюс трех сантиметров, на Иртыше — от минус трех до плюс одного, на реке Северная Сосьва от минус 18 до плюс одного сантиметра. На реке Ляпин вода упала на 22 сантиметра. На территории 8 муниципалитетов продолжает действовать режим повышенной готовности.
Ранее сообщало, что депутат Госдумы Вадим Шувалов проинспектировал территории, находящиеся в зоне подтопления в Нижневартовске. В городе ведется адресная работа с председателями СОНТов по выдаче мешков и завозу песка для возведения обваловок.
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