Эксперт раскрыла, как купить квартиру в 2025 году и не разориться

Твелина: госпрограммы помогут россиянам недорого приобрести жилье
© Служба новостей «URA.RU»
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При покупке жилья в рассрочку важно изучать условия р=договора
При покупке жилья в рассрочку важно изучать условия р=договора Фото:

В 2025 году приобрести жилье и избежать чрезмерных финансовых затрат гражданам помогут государственные программы поддержки. Об этом сообщила эксперт по недвижимости Леся Твелина. 

"Можно обратить внимание на государственные программы поддержки, такие как семейная, сельская и IT-ипотека, а также возможность использования материнского капитала", — рассказала Твелина в беседе с Life. Она отметила, что с 1 июля, несмотря на снижение ипотечных ставок, начали действовать новые макропруденциальные лимиты, которые могут сузить возможности получения кредитов для некоторых заемщиков.

По словам эксперта, растет интерес к загородной недвижимости — покупатели предпочитают дома и коттеджи с автономными коммуникациями, расположенные недалеко от крупных городов. Стоимость земли ежегодно увеличивается примерно на 15%, а конкуренция на рынке усиливается. При выборе такого жилья рекомендуется обращать внимание на близость к инфраструктурным объектам, таким как школы, медицинские учреждения и зоны отдыха.

При покупке недвижимости в рассрочку у застройщиков важно внимательно изучать все условия договора, чтобы избежать дополнительных комиссий и штрафов, отметила Твелина На рынке появляются новые возможности, например, услуга обмена старого жилья на новое с доплатой (trade-in). Также следует учитывать сопутствующие расходы — комиссии риелторов, услуги нотариуса, оценку имущества и страховку.

Ранее риелтор Алексей Моисеев порекомендовал россиянам использовать материнский капитал для погашения ипотеки, а не на первоначальный взнос, поскольку могут возникнуть трудности с признанием жилья пригодным для проживания. По его словам, при покупке готового дома или нового жилья с применением этих средств объект должен иметь официальный статус жилого помещения, передает "360.ru".

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В 2025 году приобрести жилье и избежать чрезмерных финансовых затрат гражданам помогут государственные программы поддержки. Об этом сообщила эксперт по недвижимости Леся Твелина.  "Можно обратить внимание на государственные программы поддержки, такие как семейная, сельская и IT-ипотека, а также возможность использования материнского капитала", — рассказала Твелина в беседе с Life. Она отметила, что с 1 июля, несмотря на снижение ипотечных ставок, начали действовать новые макропруденциальные лимиты, которые могут сузить возможности получения кредитов для некоторых заемщиков. По словам эксперта, растет интерес к загородной недвижимости — покупатели предпочитают дома и коттеджи с автономными коммуникациями, расположенные недалеко от крупных городов. Стоимость земли ежегодно увеличивается примерно на 15%, а конкуренция на рынке усиливается. При выборе такого жилья рекомендуется обращать внимание на близость к инфраструктурным объектам, таким как школы, медицинские учреждения и зоны отдыха. При покупке недвижимости в рассрочку у застройщиков важно внимательно изучать все условия договора, чтобы избежать дополнительных комиссий и штрафов, отметила Твелина На рынке появляются новые возможности, например, услуга обмена старого жилья на новое с доплатой (trade-in). Также следует учитывать сопутствующие расходы — комиссии риелторов, услуги нотариуса, оценку имущества и страховку. Ранее риелтор Алексей Моисеев порекомендовал россиянам использовать материнский капитал для погашения ипотеки, а не на первоначальный взнос, поскольку могут возникнуть трудности с признанием жилья пригодным для проживания. По его словам, при покупке готового дома или нового жилья с применением этих средств объект должен иметь официальный статус жилого помещения, передает "360.ru".
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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