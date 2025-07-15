В ночь на 15 июля над Воронежем и тремя районами области средства ПВО ликвидированы 12 беспилотников ВС Украины. Несколько человек получили ранения, также были повреждены несколько частных жилых домов, квартир и автомобилей. Что сейчас происходит в регионе и к каким еще последствиям привела атака противника — в материале URA.RU.
Какой ущерб региону нанесли атаки ВСУ
Пострадало несколько человек
В результате падения беспилотника в центральной части Воронежа пострадали несколько человек, у них фиксируются ранения в легкой форме. Всем им была своевременно оказана медпомощь. Кроме того, в одном из районов женщина получила ранение в плечо, она госпитализирована. По данным telegram-каналов, всего пострадало около семи человек.
Повреждены дома и детский сад
В результате атак повреждения получили несколько квартир в многоэтажных домах. В частности, осколками дронов затронуло остекление, фасады и балконы. Сообщается также о повреждениях частных домов в пригороде и одном из районов области. Помимо этого, в одном из детских садов города фрагментами дрона посечены стекла. Детей на время перевели в соседние учреждения, передает telegram-канала «Регион-36 (Воронеж с огоньком)». Зафиксированы повреждения и возгорания в ряде торговых объектов и автомобилей.
На месте инцидентов продолжают работать оперативные службы. На данный момент уточняется объем нанесенного ущерба, написал губернатор региона Александр Гусев в telegram-канале.
Общественный транспорт перестанет ходить по центру Воронежа
Движение автобусов, троллейбусов и другого общественного транспорта в центральной части города в скором времени будет скорректировано. Временно транспорт будет перенаправлен на другие улицы, заявил глава городского округа Воронежа Сергей Петрин в telegram-канале «Регион-36 (Воронеж с огоньком)».
Предупреждение региональных властей
Жителям Воронежа и области напомнили, что нельзя приближаться к упавшим беспилотникам и их обломкам, а также брать их в руки. В случае обнаружения подозрительных или опасных предметов необходимо немедленно сообщить об этом по телефону 112.
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