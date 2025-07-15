Дрон прилетел в детский сад и несколько квартир в центре Воронежа: последствия ночной атаки ВСУ. Фото, видео

Гусев: дроны Украины ранили нескольких жителей Воронежа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Беспилотники ВСУ повредили несколько квартир в многоэтажках Воронежа
Беспилотники ВСУ повредили несколько квартир в многоэтажках Воронежа Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 15 июля над Воронежем и тремя районами области средства ПВО ликвидированы 12 беспилотников ВС Украины. Несколько человек получили ранения, также были повреждены несколько частных жилых домов, квартир и автомобилей. Что сейчас происходит в регионе и к каким еще последствиям привела атака противника — в материале URA.RU.

Какой ущерб региону нанесли атаки ВСУ

Пострадало несколько человек

В результате падения беспилотника в центральной части Воронежа пострадали несколько человек, у них фиксируются ранения в легкой форме. Всем им была своевременно оказана медпомощь. Кроме того, в одном из районов женщина получила ранение в плечо, она госпитализирована. По данным telegram-каналов, всего пострадало около семи человек. 

Повреждены дома и детский сад

В результате атак повреждения получили несколько квартир в многоэтажных домах. В частности, осколками дронов затронуло остекление, фасады и балконы. Сообщается также о повреждениях частных домов в пригороде и одном из районов области. Помимо этого, в одном из детских садов города фрагментами дрона посечены стекла. Детей на время перевели в соседние учреждения, передает telegram-канала «Регион-36 (Воронеж с огоньком)». Зафиксированы повреждения и возгорания в ряде торговых объектов и автомобилей.

На месте инцидентов продолжают работать оперативные службы. На данный момент уточняется объем нанесенного ущерба, написал губернатор региона Александр Гусев в telegram-канале

Общественный транспорт перестанет ходить по центру Воронежа 

Движение автобусов, троллейбусов и другого общественного транспорта в центральной части города в скором времени будет скорректировано. Временно транспорт будет перенаправлен на другие улицы, заявил глава городского округа Воронежа Сергей Петрин в telegram-канале «Регион-36 (Воронеж с огоньком)». 

Предупреждение региональных властей

Жителям Воронежа и области напомнили, что нельзя приближаться к упавшим беспилотникам и их обломкам, а также брать их в руки. В случае обнаружения подозрительных или опасных предметов необходимо немедленно сообщить об этом по телефону 112.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ночь на 15 июля над Воронежем и тремя районами области средства ПВО ликвидированы 12 беспилотников ВС Украины. Несколько человек получили ранения, также были повреждены несколько частных жилых домов, квартир и автомобилей. Что сейчас происходит в регионе и к каким еще последствиям привела атака противника — в материале URA.RU. Какой ущерб региону нанесли атаки ВСУ Пострадало несколько человек В результате падения беспилотника в центральной части Воронежа пострадали несколько человек, у них фиксируются ранения в легкой форме. Всем им была своевременно оказана медпомощь. Кроме того, в одном из районов женщина получила ранение в плечо, она госпитализирована. По данным telegram-каналов, всего пострадало около семи человек.  Повреждены дома и детский сад В результате атак повреждения получили несколько квартир в многоэтажных домах. В частности, осколками дронов затронуло остекление, фасады и балконы. Сообщается также о повреждениях частных домов в пригороде и одном из районов области. Помимо этого, в одном из детских садов города фрагментами дрона посечены стекла. Детей на время перевели в соседние учреждения, передает telegram-канала «Регион-36 (Воронеж с огоньком)». Зафиксированы повреждения и возгорания в ряде торговых объектов и автомобилей. На месте инцидентов продолжают работать оперативные службы. На данный момент уточняется объем нанесенного ущерба, написал губернатор региона Александр Гусев в telegram-канале.  Общественный транспорт перестанет ходить по центру Воронежа  Движение автобусов, троллейбусов и другого общественного транспорта в центральной части города в скором времени будет скорректировано. Временно транспорт будет перенаправлен на другие улицы, заявил глава городского округа Воронежа Сергей Петрин в telegram-канале «Регион-36 (Воронеж с огоньком)».  Предупреждение региональных властей Жителям Воронежа и области напомнили, что нельзя приближаться к упавшим беспилотникам и их обломкам, а также брать их в руки. В случае обнаружения подозрительных или опасных предметов необходимо немедленно сообщить об этом по телефону 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...