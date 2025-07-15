Нацбаты ВСУ под Сумами поставили ультиматум своим командирам

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Из-за больших потерь националисты требуют перераспределения на сумском направлении
Из-за больших потерь националисты требуют перераспределения на сумском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские нацбатальоны потребовали от своего командования расформировать личный состав и перераспределить его под Сумами из-за больших потерь. Информацию сообщили в силовых структурах РФ. 

«Они требуют расформирования всех новых подразделений и перераспределения личного состава и техники в мотивированные нацбаты вроде „Айдара“ (признан террористическим, запрещен в РФ)», — передает ТАСС. Среди причин выдвижения ультиматума командирам выделяют массовые потери и низкую мотивацию военнослужащих националистов. 

Сейчас ВС РФ успешно продвигаются на сумском направлении. Ранее они заняли позиции в населенном пункте Мирополье и часть Александрии. 

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Украинские нацбатальоны потребовали от своего командования расформировать личный состав и перераспределить его под Сумами из-за больших потерь. Информацию сообщили в силовых структурах РФ.  «Они требуют расформирования всех новых подразделений и перераспределения личного состава и техники в мотивированные нацбаты вроде „Айдара“ (признан террористическим, запрещен в РФ)», — передает ТАСС. Среди причин выдвижения ультиматума командирам выделяют массовые потери и низкую мотивацию военнослужащих националистов.  Сейчас ВС РФ успешно продвигаются на сумском направлении. Ранее они заняли позиции в населенном пункте Мирополье и часть Александрии. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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