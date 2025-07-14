В Челябинской области вырос спрос на аренду дач и загородных коттеджей

В Челябинской области в июле 2025 года спрос на аренду коттеджей вырос и достиг 3,5% от общего спроса в стране. Горожане стали чаще арендовать, а не покупать загородные дома. При этом полная стоимость частного дома в регионе - 4,7 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе «Яндекс Недвижимости».
«В июле 2025 года спрос на длительную аренду загородных коттеджей в регионе достиг 3,5% от общего по России. Что касается привлекательности самого региона для загородного отдыха – приобретением частного дома в области интересуется 2% от всех потенциальных покупателей подобной недвижимости по стране. На конец июня полная стоимость частного дома в регионе составляла 4,7 млн рублей», — сообщили в пресс-службе.
Как отметили в пресс-службе hh.ru, в регионах, где наиболее востребована долгосрочная аренда дач, растет и число гибридных вакансий. В начала 2025 года в Москве количество предложений с таким графиком выросло с 8,8% до 11,1%, в Екатеринбурге – с 4% в январе до 4,9% в июне, а в Самаре – с 3% до 3,8%.
В Челябинской области во втором квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года было забронировано на 133% больше загородных домов. При этом арендовать коттедж на четыре ночи в среднем можно за 10 400 рублей
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