Челябинцы забронировали на лето втрое больше коттеджей, чем в 2024 году

Средняя стоимость аренды загородного дома в регионе достигла 10 400 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Регион вошел в топ-15 по числу забронированных загородных домов на лето
Регион вошел в топ-15 по числу забронированных загородных домов на лето Фото:

В Челябинской области в мае 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года было забронировано на 133% больше загородных домов. При этом арендовать коттедж на четыре ночи в среднем можно за 10 400 рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Путешествия».

«Челябинцы готовятся к сезону отпусков и бронируют коттеджи на лето. Количество бронирований на июнь-август 2025 год к году выросло в целом по рынку почти втрое», — сообщили в пресс-службе.

В среднем загородные объекты в Челябинской области снимают на четыре ночи. В коттеджах при этом проживают шесть гостей. В целом по России в сегменте посуточной аренды загородных объектов самыми популярными направлениями на лето 2025 года стали Карелия (17% от всех бронирований), Краснодарский край (15%) и Крым (9%).

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В Челябинской области в мае 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года было забронировано на 133% больше загородных домов. При этом арендовать коттедж на четыре ночи в среднем можно за 10 400 рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Путешествия». «Челябинцы готовятся к сезону отпусков и бронируют коттеджи на лето. Количество бронирований на июнь-август 2025 год к году выросло в целом по рынку почти втрое», — сообщили в пресс-службе. В среднем загородные объекты в Челябинской области снимают на четыре ночи. В коттеджах при этом проживают шесть гостей. В целом по России в сегменте посуточной аренды загородных объектов самыми популярными направлениями на лето 2025 года стали Карелия (17% от всех бронирований), Краснодарский край (15%) и Крым (9%).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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