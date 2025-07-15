TWP: Трамп обсуждал с Зеленским возможность ударов по Москве и Петербургу

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским обсуждал варианты нанесения ударов по Москве и Санкт-Петербургу. Об этом сообщило издание Washington Post.
«Трамп заявил, что Украине нужно усилить давление на Путина, причем не только на Москву, но и на Санкт-Петербург», — написало издание. Там добавили, что Трамп поинтересовался у Зеленского, почему Украина не наносит удары по Москве. Президент Украины ответил, что страна готова сделать это при условии поставок необходимого вооружения.
При этом американский лидер не упомянул, что военная помощь Киеву может включать разрешение на применение новых видов наступательного оружия. Речь может идти о допуске к использованию 18 ракет ATACMS, находящихся на Украине, на их максимальной дальности в 300 километров.
Трамп 14 июля сообщил, что Вашингтон предоставит Украине дополнительное вооружение, включая ракеты для Patriot. Однако поставка комплексов в короткие сроки невозможна из-за их нехватки в арсенале США, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.