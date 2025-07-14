Сотрудников метро Екатеринбурга перевели на «четырехдневку»

В Екатеринбурге часть сотрудников метро отправляют на четырехдневную рабочую неделю. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии.
«Перевод на четырехдневную рабочую неделю производится только для сотрудников аппарата управления и только по собственному желанию», — пояснили там. Линейный и производственный персонал работает в прежнем режиме.
Ранее URA.RU сообщало, что на «четырехдневку» переведут работников Серовского завода ферросплавов. Меньше работать с 1 сентября будет административный персонал всех структурных подразделений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!