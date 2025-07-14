14 июля 2025

Сотрудников метро Екатеринбурга перевели на «четырехдневку»

© Служба новостей «URA.RU»
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На неполную рабочую неделю отправили лишь часть сотрудников подземки
На неполную рабочую неделю отправили лишь часть сотрудников подземки Фото:

В Екатеринбурге часть сотрудников метро отправляют на четырехдневную рабочую неделю. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии.

«Перевод на четырехдневную рабочую неделю производится только для сотрудников аппарата управления и только по собственному желанию», — пояснили там. Линейный и производственный персонал работает в прежнем режиме.

Ранее URA.RU сообщало, что на «четырехдневку» переведут работников Серовского завода ферросплавов. Меньше работать с 1 сентября будет административный персонал всех структурных подразделений.

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В Екатеринбурге часть сотрудников метро отправляют на четырехдневную рабочую неделю. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии. «Перевод на четырехдневную рабочую неделю производится только для сотрудников аппарата управления и только по собственному желанию», — пояснили там. Линейный и производственный персонал работает в прежнем режиме. Ранее URA.RU сообщало, что на «четырехдневку» переведут работников Серовского завода ферросплавов. Меньше работать с 1 сентября будет административный персонал всех структурных подразделений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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