В Златоусте конкуренция на выборах составила шесть человек на депутатский мандат

В Златоусте (Челябинская область) конкуренция на выборах в горсобрание достигла шестерых человек на депутатский мандат. По данным портала облизбиркома, на данный момент это самая высокая цифра в регионе.
«На 25 депутатских мандатов выдвинулось 153 кандидата. Затем трое из них утратили статус выдвинутого кандидата. Таким образом, осталось 150 реальных кандидатов в депутаты», — информирует портал.
Из всех кандидатов 64 являются самовыдвиженцами. Из них трое выбыли из предвыборной гонки.
Такая же конкуренция и в Катав-Ивановском муниципальном округе, где на 15 мандатов претендуют 82 кандидата, один из которых утратил статус. По четыре и более кандидатов на место в муниципальном собрании выдвинулось в Агаповском (82 на 20 мест), Брединском (75 на 16 мест), Еманжелинском (84 на 21 место), Еткульском (77 на 19 мест), Красноармейском (83 на 20 мест), Кунашакском (74 на 15 мест). Не менее высокая конкуренция на выборах в горсобрание Кыштыма (84 кандидата на 21 место) и Озерска (106 претендентов на 25 мандатов), Октябрьском округе (72 кандидата на 15 мест) и в Южноуральске (97 кандидатов на 20 мест).
Данные являются окончательными не по всем муниципалитетам. В ряде территорий выдвижение кандидатов завершится на этой неделе. Регистрация выдвинутых кандидатов еще не стартовала ни в одном из муниципалитетов.
Выборы в городские и окружные собрания депутатов пройдут с 12 по 14 сентября. Одновременно состоятся выборы в заксобрание региона.
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