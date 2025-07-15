Фигурантом дела покушения на Собчак и Симоньян стал восьмиклассник

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Подросток собирал данные о Собчак и Симоньян
Подросток собирал данные о Собчак и Симоньян Фото:

Одним из фигурантов уголовного дела о покушении на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак на момент задержания являлся учеником восьмого класса школы и не имел судимости. Это выяснило ТАСС из материалов суда. 

«Продлить меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении обучающегося в 8-м классе школы, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений: участие в деятельности террористической организации, разбой, хулиганство», — говорится в судебном постановлении.

В соответствии с указанным судебным актом, несовершеннолетний проходит по делу о покушении на жизнь Собчак и Симоньян. В Басманном районном суде Москвы ранее сообщили, что срок действия избранной меры пресечения продлен до 14 октября текущего года. Помимо этого, молодые люди фигурируют в деле о нападениях на граждан азиатской внешности.

Члены неонацисткой группировки были задержаны летом 2024 года. По данным следствия, они собирали информацию о местах проживания и работы российских журналисток. Уточняется, что молодые люди работали по заданию СБУ: там обещали по 1,5 млн рублей за каждое убийство. 

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Одним из фигурантов уголовного дела о покушении на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак на момент задержания являлся учеником восьмого класса школы и не имел судимости. Это выяснило ТАСС из материалов суда.  «Продлить меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении обучающегося в 8-м классе школы, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений: участие в деятельности террористической организации, разбой, хулиганство», — говорится в судебном постановлении. В соответствии с указанным судебным актом, несовершеннолетний проходит по делу о покушении на жизнь Собчак и Симоньян. В Басманном районном суде Москвы ранее сообщили, что срок действия избранной меры пресечения продлен до 14 октября текущего года. Помимо этого, молодые люди фигурируют в деле о нападениях на граждан азиатской внешности. Члены неонацисткой группировки были задержаны летом 2024 года. По данным следствия, они собирали информацию о местах проживания и работы российских журналисток. Уточняется, что молодые люди работали по заданию СБУ: там обещали по 1,5 млн рублей за каждое убийство. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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